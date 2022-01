Guai per Selvaggia Lucarelli, la giornalista è stata querelata. Sotto accusa un post dello scorso giugno. A dare la notizia è stata lei sulla sua pagina social. Questa mattina, poi, ha approfondito la questione sulle colonne di Domani. “Il poliziotto era molto gentile, si è scusato per la convocazione urgente, mi ha spiegato di essere stato incaricato dalla Digos di una città del nord Italia di farmi alcune domande. C’era un’indagine che mi riguardava a seguito di una denuncia per diffamazione – ha spiegato – ‘Una denuncia di chi?’”.



“’Di Matteo Salvini’, mi ha risposto il commissario con l’espressione di chi mi aveva appena diagnosticato un herpes zoster. Matteo Salvini. Quello che ‘basta reati d’opinione’, quello che ha contribuito ad affossare la legge Zan perché ‘un conto sono le minacce, gli insulti o l’istigazione al terrorismo, altra cosa sono le idee, belle o brutte, che si possono confutare ma non arrestare'”. Il motivo della querela a Selvaggia Lucarelli è presto detto.



Tutto risale al giorno dei funerali dell’ex cantante di Amici Michele Merlo. Nel pomeriggio Selvaggia Lucarelli aveva voluto sottolineare qualcosa che non le era piaciuto. “La presenza di Salvini, fidanzata di Salvini e la Meloni al funerale di un ex ragazzo di Amici morto per una leucemia fulminante, perché? Erano parenti? Amici? È un funerale in cui la presenza della politica dovrebbe significare qualcosa? No, solo passerella”.







Parole che hanno fatto, evidentemente, male a Metteo Salvini. Selvaggia Lucarelli, da parte sua, non ha perso tempo a ironizzar. “Matteo Salvini e la sua querela per una mia opinione. Ma non era quello famoso perché diceva che non si processano le idee? Questo almeno quando c’era da affossare la legge Zan”. Insomma nessuna pace all’orizzonte. La storia di Michele Merlo era sta un autentico pugno nello stomaco.



Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, la sua situazione era stata data per disperata e lunedì 7 giugno è stato dichiarato il decesso. Cuasa della morte: leucemia fulminante. Da Emma Marrone a Francesco Facchinetti a Ermal Meta, da Federico Rossi (del duo Benji & Fede) a Aka7even, concorrente dell’ultima edizione di Amici, hanno inviato messaggi di solidarietà, affetto e incoraggiamento per l’ex talento di Amici.