Nelle ultime settimane è spesso al centro delle discussioni. Il tronista di Uomini e Donne Matteo Ranieri è noto soprattutto per aver avuto una storia con Sophie Codegoni. Storia che non è finita bene, anzi. Durata pochissimo, subito dopo la relazione i due si sono lanciati frecciatine sui social. Recentemente Matteo è tornato a parlare dell’ex tronista ora al Grande Fratello Vip. Lo ha fatto in riferimento a quanto avvenuto con Federica che lo ha pesantemente insultato sui social salvo poi cancellare il messaggio.

“Maria non ho una laurea – ha detto Matteo – ma di interpretazione su un messaggio del genere ce n’è una, non ce ne sono mille. Non è venuta? Pensa che cono un co***e, ok, ma addirittura pubblicarlo sui social mi sembra esagerato. Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio. Se io litigo con una ragazza poi cerco di chiarire, non voglio un’altra come ho già avuto in passato”. E a Sophie saranno fischiate le orecchie…

Adesso, tuttavia, per Matteo Ranieri il percorso a Uomini e Donne si è fatto davvero complicato. Il tronista è rimasto senza corteggiatrici. Oltre a Federica anche Denise ha usato parole dure nei suoi confronti: “Che fesso Matteo, sceglie cosa dice la regia e il pubblico…”. Poi ha lasciato il programma. A questo punto Maria De Filippi ha fatto una proposta a Matteo: potrebbe ricominciare da zero con nuove corteggiatrici. Ma lui ancora non ha deciso.





Così nelle ultime ore si sta facendo strada una incredibile ipotesi. Matteo Ranieri sostituito. Da chi? A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, il tronista sarebbe propenso a lasciare il dating show di Canale5 senza aver fatto alcuna scelta. Nelle puntate registrate il 16 e 17 febbraio Federica era assente perché con un po’ di febbre. Ha rassicurato Matteo. Il quale però non era a sua volta presente nella registrazione del 17. E nessuno ne ha parlato. Ecco allora che il pubblico si è scatenato.

Al posto di Matteo Ranieri potrebbe fare il suo debutto a Uomini e Donne come tronista un ex gieffino. Si parla di Nicola Pisu, il figlio del patron del concorso di Miss Italia Enzo e di Patrizia Marigliani. Lo ricorderete, Nicola aveva avuto una storia con Miriana Trevisan che però ha preferito rompere. Ma non c’è solo lui come possibile sostituto di Matteo Ranieri. Gli altri candidati sono Alessandro Verdolini, ex corteggiatore di Andrea Nicole, e Alessio Ceniccola. Quest’ultimo ha avuto una relazione con Samantha Curcio, anche questa una storia finita maluccio…