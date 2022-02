“Non ne voglio un’altra…”. Matteo Ranieri polverizza Sophie Codegoni, la frase gela tutti a UeD

A Uomini Donne scontro tra Matteo Ranieri e le corteggiatrici. Denise Mingiano ha sparato a zero sulla redazione: “Che fesso Matteo, sceglie cosa dice la regia e il pubblico. Maria io la amo, ragiona bene, ma il cuore porta da te e li deve andare. Non si fa condizionare il cuore. È assurdo tutto ciò. È pilotato Matteo verso Federica. Io provo sensazioni belle e emozionanti quando è con te”.

Non solo Denise che se l’è presa con la redazione di Uomini e Donne, questa volta la corteggiatrice Federica, in una storia Instagram, ha dato del co*e al tronista. “La donna più pericolosa è quella intelligente perché sa che sei un coglione”, ha scritto la corteggiatrice per poi cancellare tutto.

Durante la puntata di Uomini e Donne Matteo Ranieri ha lanciato una frecciatina a Sophie Codegoni. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne ma la loro storia era durata pochissimo, con tanto di ripicche social e sui giornali. Parlando del gesto di Federica, il tronista ha lanciato una frecciatina alla ex.





“Maria non ho una laurea, ma di interpretazione su un messaggio del genere ce n’è una, non ce ne sono mille. Non è venuta? Pensa che cono un co***e, ok, ma addirittura pubblicarlo sui social mi sembra esagerato. Io una persona che quando litiga e poi non vuol chiarire e fa le battute sui social ce l’ho già avuta e non la voglio. Se io litigo con una ragazza poi cerco di chiarire, non voglio un’altra come ho già avuto in passato“.

Dopo la rottura, Sophie Codegoni aveva criticato Matteo Ranieri: “Comunque la rottura con Matteo per me è stato un brutto colpo, inoltre non è che nei mesi dopo la scelta io abbia cambiato aspetto. Lui conosceva bene il mio fisico, la mia faccia , mi sono sempre fatta vedere dentro e fuori per quella che ero. Le sue parole sono state mazzate. Se me lo ritrovassi in Casa avrei tante cose da dirgli, finalmente. Visto che non ho mai avuto l’occasione perché è scappato”.