“Tutto falsato”. Isola dei Famosi, a telecamere spente l’accusa pesante del naufrago. Parole che fanno discutere

Matteo Diamante, dopo l’Isola dei Famosi, la frecciatina a Ignazio Moser. I due ex naufraghi hanno in testa una sola cosa: mangiare. La dura esperienza trascorsa sull’Isola ha messo a dura prova il gruppo di avventurieri, ma non appena volta al termine, sempre meglio rimettersi in forze. Dopo il racconto dei risvegli notturni, quell’appunto fatto ne confronti di Ignazio Moser.

Da un lato il racconto di Matteo Diamante dall’altro quello di Ignazio Moser. I due sembrano avere la stessa abitudine, mangiare. Il primo racconta: “Mi sveglio in continuazione tutta la notte per dolori allo stomaco”, il secondo confessa: “La Chechu mi contesta che mangio pane e gelato. Ma è buonissimo”, e ovviamente non poteva che aggiungersi anche il commento di Cecilia, che ha così risposto: “È la prima volta che vedo farlo”.

Ma il ritorno a casa dopo l’esperienza conclusa sull’Isola, lascia il tempo per tirare bilanci e riflettere a mente fredda su quanto trascorso. Lo fa anche Matteo Diamante nei riguardi di Moser. Sull’ex naufrago continua a pesare qualche ‘critica’, soprattutto in seguito alle lamentele mosse sul suo ingresso. L’ex naufrago lo fa notare solo oggi, ad avventura ben più che conclusa.





“Avrei preferito avere un ingresso all’Isola come il suo. Cioè essere accolto nel gruppo così come è stato accolto Ignazio”. Matteo Diamante rompe dunque il silenzio e sottolinea quanto l’esperienza sull’Isola vissuta da Moser sia stata decisamente più facile. Una figura, quella di Ignazio Moser, che ha fatto capolino solo alla fine per permettere agli ascolti di ricevere un picco.

“Ha avuto una vita molto facile all’Isola”, racconta Matteo Diamante senza filtri durante l’intervista rilasciata per SuperGuidaTv. Per l’ex naufrago importante e decisivo il momento dell’ingresso: “Quindi essere accettato da tutti perché mi avrebbe sicuramente giovato. Lui ha avuto una vita molto facile all’Isola”.