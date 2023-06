“Marito e moglie, 15 giugno 2023”: l’ex volto di Temptation Island si è sposata. Lo ha annunciato con un post pubblicato su Instagram. Nella foto in questione si vedono le fedi che la coppia porta al dito. Tra le Storie, poi, una marea di altre immagini delle nozze realizzate dagli invitati tra cui Georgette Polizzi, oggi stilista affermata ma anche lei diventata nota per aver partecipato al docu-reality di Canale 5 con il suo Luca Trezze con cui è ancora insieme. La neo sposa, invece, ha voltato pagina dopo la rottura (e il ritorno di fiamma) con il partner che abbiamo conosciuto in tv.

Nel 2019, dopo un percorso burrascoso a Temptation Island 2016 i due riuscirono a ricucire dandosi una seconda possibilità. Ma nel 2019 è arrivato l’addio definitivo (“Voglio essere felice, ricomincio da me”, disse lei) e una nuova vita sentimentale per entrambi. Roberta Mercurio è diventata mamma nel 2021 di Camilla e il 15 giugno ha detto sì al calciatore del Monza Luca Caldirola; Flavio Zerella, invece, è sentimentalmente impegnato con un altro volto del programma, Nunzia Sansone, che lo ha reso papà Dea.

Temptation Island, l’ex protagonista si è sposata

A ottobre del 2022, Roberta Mercurio aveva mostrato ai suoi follower di Instagram l’anello di fidanzamento e aveva fatto sapere di avere risposto “sì” alla proposta di matrimonio del suo compagno Luca Caldirola, papà della sua Camilla che è nata due anni fa esatti.

“Ora capisco il vero senso della nostra esistenza. Il valore di ogni cosa. Grata alla vita per questo incredibile dono. Benvenuta al mondo piccola Cami, con te oggi nasce una nuova famiglia, la Nostra Famiglia. E grazie a te Luca, Amore Mio per non avermi lasciata un secondo, eri sempre lì al mio fianco e senza il tuo supporto non ce l’avrei mai fatta. Siete la mia ragione di vita. Vi amo, immensamente”, aveva scritto in occasione del lieto evento.

Ora è arrivato il grande giorno del matrimonio a cui, come detto, hanno partecipato anche le amiche di Temptation Island come Georgette Polizzi e Valeria Vassallo, ed è stato celebrato a Napoli. Vestito di pizzo a sirena e cambio d’abito per la serata, capelli tirati e decorazioni floreali sui toni del blu: Roberta Mercurio era radiosa.