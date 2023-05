Splendida notizia per il programma Reazione a catena, che tra poco tra l’altro riaprirà i battenti. Sta per esserci un matrimonio di uno dei volti dello stesso, che ha fatto impazzire di gioia milioni e milioni di telespettatori. L’annuncio sui fiori d’arancio è stato fatto dal diretto interessato sul social network Instagram e sono subito sopraggiunti tantissimi auguri. Nel corso della sua esperienza nella trasmissione ha fatto davvero faville.

Ora lui è pronto a convolare a nozze per la gioia anche della sua famiglia e di quella della futura moglie. Reazione a catena è pronto a festeggiare questo matrimonio speciale e chissà chi saranno gli invitati. Probabile che ci sia anche qualche volto famoso, ma tutto questo lo scopriremo solamente più in là. Per il momento una cosa è sicura al 100%, ovvero che è stato organizzato il lieto evento.

Leggi anche: Il Sì in rosa e con soli 6 invitati. Matrimonio intimo ma super romantico per la famosa





Reazione a catena, matrimonio per un volto del programma

E lui dovrà dire per sempre grazie a Reazione a catena se potrà celebrare questo matrimonio con la sua compagna. Quest’ultima è stata incontrata proprio durante la sua avventura nel programma, al di fuori delle telecamere. Su Instagram ha postato una foto di coppia e ha scritto: “Road to wedding“. Non ha fatto sapere quando si sposerà, ma ormai è questione di poco tempo. Possiamo subito darvi un indizio: a dirsi sì per sempre sarà uno dei componenti dei Tre di denari.

A unirsi in matrimonio con la partner Rachele sarà Marco Burato, che ha 32 anni. Ha anche postato delle buste chiuse e un sigillo, ovvero dove sono presenti le partecipazioni per le nozze. I Tre di denari sono stati grandi protagonisti nel 2017 e in totale hanno conquistato 400mila euro. L’immagine di coppia è stata realizzata nella città di Milano, nei pressi di Piazza del Duomo. Hanno anche fatto due record, come ricordato da Gossip e Tv: sono stati in 36 puntate e hanno azzeccato 28 parole.

Burato è anche stato scherzoso sui social, infatti una follower gli ha chiesto: “Ciao Marco, ma non vi eravate già sposati? Ciao, auguri”. E lui ha affermato: “Non che io sappia”. Ora si aspettano solo il grande giorno e le foto del matrimonio.