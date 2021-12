“Di nuovo insieme”. Matrimonio a prima vista, colpo di scena: i due ex protagonisti si sono fatti ‘beccare’

A “Matrimonio a Prima Vista” può succedere di tutto. Perfino che una coppia di perfetti sconosciuti riesca a durare nel tempo. Per chi non lo sapesse il programma, in onda su Real Time, è un vero e proprio esperimento sociale in cui la coppia si conosce soltanto il giorno delle nozze. Proprio così. E l’edizione 2021 ha visto alcune conferme e qualche novità rispetto al passato.

Ad aiutare i futuri sposi ci sono infatti Mario Abis, sociologo, e Nada Lofreddi, sessuologa, entrambi già protagonisti nelle precedenti edizioni. A loro due si è aggiunto Andrea Favaretto, life coach nonché esperto di comunicazione. Quest’ultimo ha il compito di “aiutare le coppie a stabilire dialoghi più profondi e sinceri”. Più facile a dirsi che a farsi, ma questo è. Tra i numerosi personaggi che hanno fatto parlare di sé ci sono sicuramente Francesca Musci e Andrea Ghiselli.

Francesca Musci, tre anni fa, aveva sposato Stefano Protaggi, conosciuto tramite “Matrimonio a Prima Vista”. Tutto sembrava andare per il meglio, visto che i due hanno successivamente deciso di risposarsi. Tuttavia qualche tempo fa la stessa Francesca ha fatto sapere ai suoi follower che la relazione con Stefano era finita. Percorso diverso per Andrea Ghiselli che invece aveva sposato nella trasmissione Nicole Soria. Poi però, a causa di alcune frasi di lui sul fisico di lei i due si sono lasciati.





Successivamente anche la storia di Andrea Ghiselli con Sitara Rapisarda, altra protagonista di Matrimonio a prima vista, è terminata. Ma non è finita qui. Poco tempo fa, infatti, ecco spuntare delle foto social, degli indizi, che facevano pensare che ci fosse del tenero tra Francesca Musci e Andrea Ghiselli. Tutto è rimasto nel campo delle ipotesi fin quando Francesca e Andrea hanno litigato e si sono lanciati delle frecciatine sui social. Adesso la storia è cambiata di nuovo.

Nelle ultime ore Francesca Musci ha pubblicato una storia su Instagram che fa pensare che sia tornato il sereno con Andrea Ghiselli. I due stanno giocando a carte, al calduccio di un bel camino e dalle parole e dal tono di voce tutto lascia intendere che il feeling sia tornato. Sicuramente siamo lontani anni luce da quanto successo ad ottobre 2021 quando Andrea accusò Francesca di fare la vittima, mentre quest’ultima parlò di “accuse, offese, atti denigratori…”.