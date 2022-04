L’ottava edizione di Matrimonio a prima vista, l’ottava, si era chiusa con un finale decisamente inaspettato. Tutte le tre coppia che avevano partecipato all’esperimento avevano deciso di proseguire il cammino insieme lasciando i telespettatori stupiti, visto che nessuna delle coppie delle precedenti edizioni ha retto.

Nel seguito Matrimonio a prima vista e poi… il colpo di scena. Delle tre coppie che avevano deciso di proseguire l’avventura matrimoniale insieme, ne è sopravvissuta solo una. Antonio e Giorgia, l’unica per cui il pubblico avesse tifato, a telecamere spente è riuscita a portare avanti la relazione.

Niente da fare, invece, per Cristina Cadei Danesi, 30 anni bresciana, e Mattia Viterizzi brianzolo di 34 anni. I due sono stati bene, ma alla fine si sono separati, anche se i rapporti sono rimasti ottimi.





Matrimonio a prima vista, addio per un’altra coppia

L’addio è arrivato anche per Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara. Lei, 27enne laureata in Giurisprudenza, impiegata, ha chiuso dopo un brutto litigio con il marito Mattia. Antonio e Giorgia, malgrado la distanza geografica, erano riusciti a mantenere vivo il rapporto, instaurando una bella sintonia prima sul piano mentale e poi su quello sessuale. Ma qualcosa si è rotto e anche loro, alla fine, si sono lasciati. A dare la notizia è stata Giorgia con un post pubblicato su Instagram.

“Forse non ci siamo saputi spiegare, forse pensavamo che sarebbe stato tutto più semplice, ma posso dire con certezza che ogni singola emozione è stata talmente forte da non poter racchiudere tutto con un si o con un no. È stato un viaggio pazzesco, folle, come se avessimo comprato un biglietto di sola andata, con il tempo tutto sarà più chiaro, più semplice. È stato il viaggio della vita e a volte, con mille sfaccettature, la vita ti ripaga. Dovessi tornare indietro, nonostante tutto, lo rifarei altre mille volte con te”, ha scritto a corredo di una foto insieme all’ormai ex marito.

La risposta di Antonio non ha tardato ad arrivare: “Mi fai commuovere!!! Bellissime parole! Condivido tutto! Ci siamo vissuti al meglio ed imparato tanto l’uno dall’altra. Sono contento di aver trovato una persona come te”. Tantissimi i messaggi dei telespettori che si erano affezionati alla coppia e che speravano di poterli vedere ancora insieme.

