Ricordo doloroso per l’attrice italiana. Bellissima e decisamente brava, la nota attrice ha avuto un ano lavorativo decisamente fortunato. Dopo il successo nella fiction Doc-Nelle tue mani, anche due film Quattro metà su Netflix e Bla Bla Baby, con Alessandro Preziosi, al cinema. Ma un ricordo doloroso riaffiora puntualmente dalla sua vita privata.

Matilde Gioli, il ricordo del papà: “Sono 9 anni che sei andato via. Mi manchi da morire papà e io lo so che mi stai tenendo ancora per mano”. Queste le parole che l’attrice italiana rivela a tutti con un post sul profilo Instagram.





Matilde Gioli, il ricordo del papà: "Mi manchi da morire…"

Un periodo decisamente denso di grandi soddisfazioni per Matilde Gioli, sia sul piano lavorativo che su quello sentimentale con Alessandro, ma la scomparsa del papà avvenuta anni fa a giugno è impossibile da dimenticare.

E ne avrebbe parlato anche il settimanale Di Più Tv che oltre ad aver condiviso le toccanti parole dell’attrice, ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda. Pare che il papà di Matilde Gioli sapesse di andare incontro al triste epilogo: “Ho avuto la fortuna di viverlo fino ai ventidue anni” avrebbe confessato ancora l’attrice.

Matilde Gioli, una vera promessa del grande e piccolo schermo. Le novità? Ebbene sono in molti ad attendere la nuova stagione di Doc-Nelle tue mani 3. Ma non solo perchè, per Matidle un altro progetto per la Rai1 in vista con Fernanda Wittgens.

