Prosegue il grande successo della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani: la serie con Luca Argentero continua a battere il Grande Fratello Vip. Dal punto di vista degli ascolti non c’è partita: l’ultima puntata della serie ha collezionato 6.130.000 spettatori pari al 27.4% di share. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è stato seguito da 2.797.000 spettatori con il 17.4% di share.

Tra i protagonisti della serie c’è Matile Gioli, l’attrice che interpreta il ruolo di Giulia Giordano. Il successo per lei è arrivato dopo tanta gavetta e una serie di film tra cui Il capitale umano, Belli di papà, The Startup, Mamma o papà?. Questa serie le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico e oggi è un’attrice amatissima. Nella fiction Doc 2 – Nelle tue mani Matilde Gioli si mostra sempre col camice bianco, ma nella vita è tutt’altro che rigorosa. Sui social si mostra preferendo dei look comodi e casual ma sempre trendy, rivelando uno spirito creativo e solare nella sua semplicità. Non a caso, l’attrice è solita mostrarsi anche in versione acqua e sapone, mettendo in risalto la sua bellezza naturale.

Alla conferenza stampa di presentazione della serie tv Matilde Gioli ha incantato tutti con un look chic ed elegante, ma nuovamente all’insegna della semplicità: ha indossato con grande classe un abito in maglia color cammello, dimostrando anche di saper intercettare le tendenze. Si tratta di un capo che è tra i must dell’autunno-inverno, perché versatile e di grande impatto. E Matilde Gioli è stata perfetta nell’occasione.





Matilde Gioli è un’attrice classe 1989 nata a Milano da padre pugliese e madre toscana. Il cognome con cui è registrata all’anagrafe è Lojacono, ma ha scelto per la propria carriera di utilizzare il cognome materno, che è appunto Gioli. Nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram una foto da bambina, lei che è abbastanza riservata sulla sua vita privata. Bionda occhi azzurri e un sorriso contagioso: quella bambina ha coronato il sogno della recitazione, entrando nelle case e nei cuori di milioni di persone, che oggi ne apprezzano il talento e restano affascinati dalla sua bellezza.

Matile Gioli è attualmente fidanzata con Alessandro Marcucci e sulle pagine di Nuovo Tv ha confessato di essersi trasferita a Roma per poter convivere con il suo compagno. Ha svelato di avvertire il desiderio di diventare mamma: “Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli”. Lo scorso ottobre, nel corso di un’intervista rilasciata a Grazia, Matilde Gioli ha parlato per la prima volta della relazione con Alessandro Marcucci.