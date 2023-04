“Vomito, poi tutti in bagno”. Masterchef, oltre 40 persone intossicate durante la trasmissione: cosa è successo

Il Ministero della Salute ha confermato questo martedì che 44 delle persone invitate alla registrazione del programma Masterchef il 19 gennaio, all’Oceanogràfic di Valencia, hanno avuto un‘intossicazione alimentare. Il caso è balzato ai media dopo che è stato scoperto questo lunedì da Irene, una delle persone rimaste intossicate attraverso i suoi social network. In una pubblicazione in cui include una foto di lei e dei suoi colleghi seduti al tavolo durante il programma, la donna ha affermato che tante persone hanno accusato vomito e diarrea dopo aver mangiato i piatti preparati dai concorrenti di Masterchef.

“La notte successiva sono andata al pronto soccorso per fermare vomito e diarrea. Ho perso 5 chili in tre giorni”, ha scritto Irene. Dopo tanti messaggi su Twitter il produttore del cooking show Masterchef Spagna è stato costretto a chiarire la sua posizione. Dal ministero della Salute hanno precisato che un totale di 44 persone sono state intossicate durante la registrazione dell’episodio, e che i sintomi che presentavano erano quelli della gastroenterite, cioè vomito e diarrea.

Masterchef, 44 persone intossicate dopo la prova in esterna

Hanno assicurato che il dipartimento della salute valenciano ha effettuato uno studio sui contatti pochi giorni dopo l’evento dopo aver ricevuto una prima notifica sull’avvelenamento. A seguito di questo studio, è stato possibile conoscere il numero di persone colpite, 44. Non è stato possibile quale cibo ha causato l’infezione, poiché erano passati giorni dal evento organizzato da Masterchef e non c’era più cibo da analizzare.

Il produttore di Masterchef Spagna, Shine Iberia, ha lamentato “l’indisposizione espressa da alcuni dei commensali che hanno assistito alla registrazione dell’esterna fatta a Valencia, con i quali erano in contatto in ogni momento attraverso l’Oceanogràfic, in quanto erano personali della compagnia”. Gli aspiranti chef hanno dovuto ricreare i piatti del menu dello chef Rakel Cernicharo per 120 lavoratori dell’Oceanogràfic, o parco acquatico di Valencia.

“Si tratta di un caso assolutamente eccezionale in questi 11 anni di MasterChef in Spagna, un programma dove è priorità assoluta garantire la cura alimentare delle persone coinvolte”, hanno assicurato. Hanno anche spiegato che questo incidente è stato notificato al Ministero della Salute, il Dipartimento della Sanità Pubblica , che ha coordinato tutti gli sforzi con il programma e ha fatto altre indagini.