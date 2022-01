Attimi di tensione durante l’ultima puntata di Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. Durante la puntata in diretta del 19 gennaio 2022, ospite in studio è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Il padrone di casa vuole tornare sul grafico presentato da Roberto Speranza in conferenza stampa. Si tratta nella fattispecie di un grafico sui vaccini che conteneva un grottesco errore: le proporzioni degli “omini” rappresentati non erano corrette rispetto ai dati .

Motivo per il quale, secondo il programma di La7, alla fine il ministro della Sanità ha fatto uno spot contro il vaccino, anche se aveva intenzione di fare tutto l’opposto. Massimo Giletti è contrariato da tutto ciò, complice il fatto che il Ministro Speranza non ha mai voluto accettare l’invito alla sua trasmissione. A questo punto il conduttore di Non è l’Arena chiede spiegazioni all’unico che la faccia in questi anni ce l’ha sempre messa, ovvero Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute: “Però, però… io capisco che…”, premette Giletti.

E Sileri: “Questo è un grafico che è stato fornito al ministro Speranza. Guardi che se ci fossi stato lì io al suo posto avrei fatto lo stesso errore”. Ma Massimo Giletti non riesce a sopportarlo e dice: “Però sono io che rispondo al pubblico da casa, che dice è Giletti che è un cogl****. Forse è anche vero”.





Pierpaolo Sileri a questo punto risponde a Massimo Giletti: “La figuraccia la facciamo tutti, perché anche io sono qui. Questo grafico non so nemmeno chi lo abbia preparato ma è così sciatto che chi lo ha preparato dovrebbe essere accompagnato alla porta. Il problema vera di questa sciatteria è che ha fatto perdere di vista la cosa più importante: ovvero che nel primo grafico era addirittura sottostimata la bontà della vaccinazione”.

Massimo Giletti allora ricorda: “Se riusciamo a tornare al grafico originale, facciamo vedere che la sottostima a cui fa riferimento Sileri è proprio l’omino rosso: piccolo, troppo piccolo rispetto a quello che doveva essere in realtà”. Sileri risponde: “Chi ha preparato questo grafico ha reso meno forte l’importanza della vaccinazione. Se qualcuno del mio ufficio mi avesse preparato un grafico così lo avrei accompagnato alla porta”.