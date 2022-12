Su Massimo Giletti è uscita fuori una notizia importante sul suo futuro. Da parte sua non sono ancora arrivati annunci che abbiano a che fare con ipotetiche ufficialità, ma l’indiscrezione bomba di queste ore è davvero da tenere in considerazione. Si sta per materializzare un momento praticamente storico per il popolare conduttore televisivo e questo potrebbe essere solamente l’antipasto di un qualcosa ancora più importante. E le prossime settimane saranno decisive per le eventuali conferme definitive.

Massimo Giletti è stato travolto da una notizia interessante sul suo futuro professionale e non si sa ancora che sviluppi potrà avere. Questi rumor sono decisamente forti e anche se non sono arrivate le conferme, allo stesso tempo non c’è stato alcun tipo di smentita. Come anticipato, succederà qualcosa di rilevante già nella serata di martedì 6 dicembre e poi da questa sua decisione potrebbe scaturire qualche scelta ancora più drastica e che convincerebbe sicuramente milioni di telespettatori.

Massimo Giletti lascia Non è l’Arena? La notizia

Secondo quanto rivelato dal sito Blogo, Massimo Giletti è stato raggiunto da una notizia importante che riguarda il futuro prossimo. Infatti, tra qualche ora sarà ospitato dal collega Bruno Vespa nell’appuntamento in seconda serata con Porta a Porta, in onda su Rai1. Quindi, questa mossa del presentatore farebbe presupporre una scelta ancora più definitiva e che rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena lavorativo. Andiamo a vedere cosa potrebbe accadere tra non molto tempo.

Blogo ha anche sottolineato un aspetto parecchio interessante. Questa sua presenza in Rai, che arriva dopo diversi anni, potrebbe essere il preludio al suo ritorno ufficiale nella televisione pubblica italiana. L’anno prossimo potrebbe infatti esserci l’addio a La7 e al suo programma Non è l’Arena per avere spazio in un programma appunto Rai. Tutto è ancora in divenire, ma la bomba è già stata sganciata e ora non resta che attendere ulteriori notizie che possano confermare o meno queste indiscrezioni.

Massimo Giletti conduce Non è l’Arena dal 2017, mentre L’Arena l’aveva presentata su Rai1 dal 2013 al 2017. Per quanto concerne invece la sua sfera privata, non si è a conoscenza di un suo fidanzamento anche se ha rivelato recentemente: “Ho un amore grande per una donna”.