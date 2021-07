“Ma allora è vero”. Massimo Giletti, che batosta: la brutta notizia è ormai una certezza

Il noto conduttore Massimo Giletti non può dormire sonni tranquilli e starà vivendo queste ore con un po’ di preoccupazione. Una notizia che era ormai nell’aria da tempo è praticamente diventata certa e tutti coloro che apprezzano le sue doti professionali sono rimasti molto delusi. C’era ancora chi sperasse in un colpo di scena positivo, invece la realtà è decisamente nebulosa per lui. Non sappiamo se vorrà rompere il silenzio nei prossimi giorni per fornire maggiori delucidazioni su ciò che sta accadendo.

Un po’ di tempo fa aveva affermato: Mi aspettavo un po’ di sostegno all’inizio dai colleghi più vicini, un messaggio di quelli banali, da Lilli Gruber, da Giovanni Floris, da Corrado Formigli, ma da loro nemmeno un messaggio di quelli banali, gli unici a sostenermi con messaggi affettuosi sono stati Myrta Merlino e Mentana”. Che poi non si è fermato. “Se non lo sentono fanno bene a non farlo, ma è un segnale della solitudine in cui tu vivi e queste cose qua uno non le dimentica”. E ora la doccia fredda ufficiale.

Sono uscite fuori le notizie riguardanti i palinsesti di La7 che andranno dal 5 settembre al 27 novembre. Confermatissimi i programmi ‘Omnibus’ e ‘L’Aria che tira’ di Myrta Merlino. Ci sarà anche Tiziana Panella con la trasmissione ‘Tagadà’ e Lilli Gruber con il programma ‘Otto e Mezzo’. Non c’è invece nemmeno l’ombra di Massimo Giletti, che dunque sarebbe stato ormai escluso definitivamente e non sarà presente su questa emittente. Restano tanti dubbi su cosa farà nel prossimo futuro.





Massimo Giletti aveva fatto comprendere nella puntata conclusiva dell’edizione passata che probabilmente non sarebbe più stato al timone di ‘Non è l’Arena’. Ma adesso c’è praticamente la conferma. Il lunedì andranno in onda, a partire dal 4 ottobre, le nuove puntate di ‘Grey’s Anatomy’ e il martedì sera Giovanni Floris condurrà ‘DiMartedì. Il giovedì spazio a ‘Piazzapulita’ e il venerdì a ‘Propaganda Live’. Dal 19 settembre di domenica ci sarà “una produzione evento’ che non è stata specificata.

Nell’ultima puntata di ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti c’era stata una lite tra ospiti. A dire la loro sono rispettivamente il pm Antonio Ingroia e il giornalista Marco Taradash. In studio da Massimo Giletti tra le altre cose si parla di Giovanni Brusca, 41 bis e scarcerazioni dei boss e il confronto è tra due visioni diametralmente opposte, quella del “manettaro” Ingroia e del “garantista” Taradash.