Tutti quelli che il 13 giugno hanno visto Non è l’arena, avranno notato le parole finali di Massimo Giletti: “Questa è stata l’ultima puntata. Sono stati quattro anni straordinari su La7. Buona estate, ad maiora“. Sembra chiaro quindi che la decisione per il conduttore sia già sta presa. Giletti lo ha lasciato intendere ieri sera, annunciando la conclusione dell’esperienza di Non è L’Arena, a quattro anni dal suo arrivo sulla rete di Urbano Cairo.

Nel finale dell’ultima puntata stagionale del suo talk show, Massimo Giletti si è infatti congedato dal pubblico con i toni dell’addio. Dobbiamo dirlo, una chiusura che in molti si aspettavano dopo i fatti delle ultime settimane. C’è poi da dire che ad ogni conclusione di stagione, da diversi anni il conduttore avviava infatti la tarantella delle incertezze sul proprio futuro. Da alcune settimane, poi, circolavano rumors su un suo possibile abbandono di La7.

Già nel collegamento con il TgLa7 che precede l’inizio del suo programma, Massimo Giletti aveva anticipato il proprio congedo parlando di “ultima puntata di quattro anni molto importanti vissuti a La7” e ringraziando Enrico Mentana: “in questi quattro anni – ha detto – non mi ha fatto mai mancare il suo appoggio“.





Il concetto, ribadito per l’appunto a conclusione della diretta, lascia poco spazio ad altre interpretazioni. Ora tutti si chiedono: Mediaset o Rai? In alternativa Sky, ma chi lo sa? In tutti questi anni, lo stesso Massimo Giletti non aveva mai smesso di pensare al servizio pubblico, tradendo in più occasioni una certa nostalgia per l’emittente di Viale Mazzini.

Massimo Giletti dà l’addio a #NonÈLArena? L’annuncio lascia poco spazio a dubbi… pic.twitter.com/7BZn0sV7RW June 13, 2021

“Io sono a La7 da quattro anni e nella mia decisione sul futuro peserà il mio senso di libertà“, aveva affermato Massimo Giletti nei giorni scorsi, rivendicando di fare una televisione “al limite” e facendo intendere che non vi fosse ancora nulla di certo. Come non detto: l’annuncio di ieri sera ha invece dato evidenza che qualcosa, nella prossima stagione tv, cambierà.