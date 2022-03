Massimo Giletti, in diretta da Odessa, il duro attacco attraverso un tweet pubblico. La decisione del conduttore pare non sia stata ben vista da Selvaggia Lucarelli. In collegamento con Non è l’Arena, il conduttore ha sicuramento vissuto momenti di panico. Infatti nel corso della puntata speciale, Massimo Giletti ha annunciato di sentire colpi di sparo.

“Sentite i colpi, si sentono nell’aria, la situazione è molto tesa. Non sappiamo cosa sta succedendo, non so quanto tempo possiamo restare fuori. Non c’è stato l’allarme, ora ci stanno facendo cenno che dobbiamo rientrare. Stiamo vivendo un momento di un attacco che non è stato annunciato” ha spiegato il conduttore di La7.

“Siamo in un teatro di guerra. È una situazione complicata”, ha poi aggiunto Massimo Giletti prima di rientrare in un luogo più sicuro. E con un tweet, Selvaggia Lucarelli si è espressa in modo molto netto nei riguardi della scelta sulla conduzione.





“La cosa più inquietante è che vedi Giletti a Odessa che dovrebbe raccontare la guerra e improvvisamente sembra tutto il set di un film di serie b”, poi aggiunge: “A Odessa c’è il coprifuoco dalle 20.00 (lì sono 1 ora avanti. Come faceva Giletti a stare per strada? O lo ha violato o l’inizio era registrato”. Ma Selvaggia Lucarelli non si è fermata qui.

La prima parte del collegamento con Giletti in cui lui sembrava in diretta tra spari e missili era registrata alle 18,45 circa, poco prima del coprifuoco. Ovviamente si è ben guardato dal dirlo per non togliere il brivido agli spettatori.

“Mai come stasera dobbiamo rispettare chi va a documentare la guerra senza personalismi, senza spettacolarizzazione, senza retorica, senza usare i cadaveri per fare show, senza il suo faccione davanti a quello che accade”, ha sferrato la terza e ultima frecciatina. Poi la replica di Massimo Giletti raggiunto da Adnkronos: “Credo che la Lucarelli esprima il suo meglio quando alza le palette a Ballando con le Stelle. Non merita nessun altro tipo di commento”.