Temptation Island 2021 sta per iniziare. Nuova edizione e nuove coppie che Filippo Bisciglia condurrà in un viaggio nei sentimenti di 21 giorni. Il programma estivo di Canale 5 è sempre seguitissimo, così come gli ex protagonisti. Anche chi ha partecipato anni fa, difatti, finisce spesso tra le pagine del gossip. E nelle ultime ore è successo a una ex coppia che nel 2019 ha tenuto il pubblico col fiato sospeso.

Ve li ricordate Massimo Colantoni ed Ilaria Teolis? In Sardegna hanno avuto un percorso tormentato e che soprattutto non ha avuto lieto fine: dopo anni, hanno deciso di lasciare il programma separati. E hanno avuto un duro confronto anche a UeD, nel corso di una delle prime puntate della stagione dopo un’estate da single.

Massimo di Temptation Island, il post sospetto



Massimo aveva trascorso le vacanze in Sardegna con due ex concorrenti e diverse single del programma e in studio aveva confessato di aver iniziato una relazione con la ex tentatrice Sonia Onelli. La sua ex ha svelato di averlo incontrato di nuovo dopo il falò finale, ma di aver rinunciato a tornare con lui dopo essersi resa conto che non era cambiato.







Ora tra Massimo e Sonia è finita, mentre Ilaria è impegnata con Andrea Cirillo, estraneo al mondo della tv e dello spettacolo. Ma nelle ultime ore alcuni post di lui hanno insospettito e non poco i suoi fan. Ha pubblicato un’immagine nera con la scritta “scusa” come foto del profilo, poi un annuncio piuttosto eloquente: “E io ti chiedo scusa anche se oggi non ti sento, ora che è troppo tardi e tu non ci sei…”.

E poi: “Non ci siamo detti tutto… ASPETTANDO IL 27 GIUGNO!”. Nel post successivo, la foto di una ragazza con un tatuaggio visibile della palma (messa anche tra gli hashtag). E qui non ci sono dubbi: si tratta proprio della sua ex Ilaria! Tra l’altro tra i commenti molti notano che il 27 giugno è proprio il compleanno di lei… Non si sa cosa bolle in pentola, ma la voce di un ritorno di fiamma è già partita.