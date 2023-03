Massimo Boldi ha una nuova fidanzata? Secondo molti fan del comico milanese sì. Tra loro ci sono ben 56 anni di differenza. Da entrambe le parti è arrivata l’ammissione di un’amicizia e nulla più ma il tarlo del dubbio rode il pubblico della rete. Massimo Boldi ha in mente un nuovo progetto: un film che dovrebbe chiamarsi ‘Vacanze in famiglia’ con Gabriel Garko. Un annuncio fatto a Fanpage dove raccontava del suo passato, delle grandi collaborazioni, del suo pensiero sui giovani comici e della passione per il Milan.



Parlando dei progetti legati al futuro, non aveva potuto non rivelare che si auguri di finire “Vacanze in famiglia”, il nuovo film di Natale diretto da Neri Parenti. A tal proposito, quando gli viene chiesto chi ci sarà in “ditta” con lui, Boldi sgancia la bomba e rivela che al suo fianco ci sarò nientemeno che Gabriel Garko, da lui definito come “una bella sorpresa”… oltre a tante belle donne, come di consueto nei suoi film.

Leggi anche: “Sono innamorato”. Massimo Boldi chiude con la storica ex e apre il cuore ad Anita: chi è la bellissima 40enne





Massimo Boldi, la nuova fidanzata è Elisa Barranu?



E al suo fianco ci sarà anche Elisa Barranu, veronese classe 2002 che avrà un ruolo nel film. A presentarla, meno di una settimana fa, era stato proprio Boldi che su Instagram aveva postato una foto di lei con scritto ‘La mia amica’. Lei, che aveva suscitato l’interesse del pubblico, si era confessata a Dagospia. “Ci siamo incontrati per la prima volta in un ristorante di Verona”.



E ancora: “Io ero lì con mia madre. Da lì si è sviluppato un rapporto professionale e io sarò accanto a lui in un film che uscirà prima della fine dell’anno. Avrò un bel ruolo. Non me lo sarei mai aspettato. Con Massimo Boldi c’è un rapporto di amicizia e di lavoro”. Massimo Boldi ha profetizzato per lei un futuro luminoso e “ruoli di prima grandezza” al cinema.”



Elisa Barranu con un profilo Instagram da più di 100mila follower e su TikTok viaggia verso il milione di fan. È una modella e di lei si sa che ama molto il mare e i viaggi, oltre la moda ovviamente. Si definisce semplice e curiosa. “Mi fa piacere quello che dice. Per me la sua stima è una grande soddisfazione”.