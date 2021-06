Da qualche settimana è finita un’altra edizione dell’Isola dei Famosi. Ad accompagnare Ilary Blasi c’è stato Massimiliano Rosolino, nelle vesti di inviato in Honduras. Il suo apporto è stato fondamentale nella gestione delle dirette, dei daytime quotidiani e del programma in generale. Ha stretto un forte legame con i naufraghi che vedevano in lui un punto di riferimento. Così alla fine del reality ha voluto salutarli con un lungo post su Instagram.

“Missione compiuta! Grazie veramente per l’affetto che mi avete dimostrato. Mi mancherà la diretta e mi mancheranno i miei naufraghi! Ci vediamo in Italia. Magari per il prossimo tuffo!! Nel frattempo NON MOLLATE MAI”. “Vorrei dire che 3 mesi sono volati ma non è così. Un mondo diverso fatto di dirette, day time e VoiceOver. Eppure mi ricorda la mia gestione sportiva. Le prove sono gli allenamenti e la diretta la gara. C’è un direttore tecnico e anche l’allenatore in veste di autore. Percorso emozionante e ricco di tensioni ma anche di tante gioie. Gustatevi ogni secondo perché faranno parte delle vostre ore più belle! Un grosso in bocca al lupo ai nostri “naufraghi “ e preparatevi alla finale! 3….2…1…VIA!!!”.

Una esperienza che lo ha segnato e che è stata per Massimiliano Rosolino una palestra di televisione. Ora può godersi il ritorno alla quotidianità, la sua famiglia e le sue figlie: “La mia compagna Natalia Titova si merita tutto – ha detto in una intervista rilasciata al settimanale NuovoTv -. Lei in mia assenza è stata bravissima, temeva di non farcela”. Poi ha ammesso che per il matrimonio c’è tempo. Quindi il discorso è scivolato sull’Isola dei Famosi.





“Grande sintonia con Ilary Blasi – ha svelato Massimiliano Rosolino -. E lei mi ha detto che qualunque cosa fosse successa noi avremmo dovuto riderci su, infatti la nostra parola d’ordine è divertimento”. La conduttrice non si è risparmiata in battute e frecciatine ironiche che il pubblico ha molto apprezzato. Dal canto suo Rosolino ha ammesso che le battute sono sempre bene accette perché non è affatto una persona permalosa.

Infine c’è stato spazio anche per un retroscena sul reality. Inizialmente l’Isola dei Famosi sarebbe dovuta durare di meno, invece si è deciso per un prolungamento. Ecco come l’ha presa Massimiliano Rosolino: “Quando mi hanno comunicato che si sarebbe allungata fino al 7 giugno mi si è spezzato il cuore perché avevo nostalgia della famiglia”. Ora che è tutto finito avrà di nuovo l’opportunità di stare accanto alla sua famiglia, alla sua compagna e alle sue figlie.