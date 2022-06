Massimiliano Ossini via da Unomattina, questa l’indiscrezione bomba che sta girando in queste ore e che sta lasciando senza parole il pubblico. Nessuno aveva immaginato che ci potesse essere un cambio di guarda nel programma Rai, ma le cose non starebbero affatto così. Da settembre i telespettatori del primo canale della televisione pubblica italiana potrebbero trovarsi di fronte un nuovo volto. Al suo posto sarebbe stata individuata una collega, che dunque gli ruberebbe la scena e il programma.

Massimiliano Ossini via da Unomattina secondo quanto sta circolando. Invece nei giorni scorsi Massimiliano Ossini ha condotto Taobuk, ossia il Festival della Letteratura, conosciuto anche come Taormina Book Festival. Il programma è andato in onda poco dopo la mezzanotte ma era stato già registrato come testimoniato da alcuni frammenti trasmessi a Unomattina. Insieme alla collega, il conduttore ha ospitato la fondatrice dell’evento, Antonella Ferrara, che abbiamo poi visto accanto a Ossini.





Massimiliano Ossini via da Unomattina? Al suo posto una conduttrice

Massimiliano Ossini via da Unomattina è l’indiscrezione lanciata dall’informatissimo sito TvBlog. A scrivere la notizia il giornalista Massimo Galanto, che ha svelato l’ipotetica sostituta del conduttore. Si tratta di una presentatrice molto nota e che proprio in questi mesi è protagonista di una trasmissione seguita. E c’è un motivo ben preciso alla base della decisione che starebbe per assumere la Rai. Unomattina Estate, presentata da lui e da Maria Soave, non sta ottenendo i risultati sperati alla vigilia.

Al posto di Massimiliano Ossini potremmo vedere all’opera Roberta Capua, che ora sta conducendo Estate in diretta con Gianluca Semprini. E a partire dall’autunno potrebbe scippare il lavoro al collega. Ovviamente stiamo ancora nel campo delle ipotesi di TvBlog e non ci sono ufficialità da dare, ma la voce sta diventando via via sempre più insistente e quindi non è da escludere che possa esserci questo cambiamento. Non resta che attendere le prossime settimane per saperne di più.

Prima di quest’anno, Massimiliano Ossini ha condotto Unomattina Estate anche nel 2018. Per quanto riguarda la sua sfera privata, è unito in matrimonio con l’imprenditrice originaria di Ascoli, Laura Gabrielli. I due hanno concepito tre figli che si chiamano Carlotta, Melissa e Giovanni. E ora staremo a vedere cosa accadrà invece dal punto di vista professionale.

“Perché ho detto basta”. Caterina Balivo, il momento difficile e l’uscita dalla televisione