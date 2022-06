“Tutto meritato”. Massimiliano Ossini, gran bella notizia: momento d’oro per il conduttore

Massimiliano Ossini domani condurrà Taobuk, ossia il Festival della Letteratura, conosciuto anche come Taormina Book Festival. Il programma andrà in onda poco dopo la mezzanotte ma è stato già registrato come testimoniano alcuni frammenti trasmessi a Unomattina oggi. Insieme alla collega, il conduttore ha ospitato la fondatrice dell’evento, Antonella Ferrara, che domani sera vedremo accanto a Ossini.

Massimiliano Ossini condurrà Taobuk insieme alla fondatrice dell’evento, Antonella Ferrara. Il programma sarà trasmesso in seconda serata su Rai 1 e i conduttori di UnoMattina hanno definito “luoghi magnetici quelli in cui si svolge il Taobuk. Uno dei temi principali di questo evento è la verità. La verità è alla base della conoscenza, motivo per il quale abbiamo chiesto a tutti i nostri ospiti di dirci la loro verità”.

La verità si intreccia così “nella letteratura ma anche nella scienza, nell’economia, nell’arte…”. Sarà una trasmissione ricca di contenuti e importanti spunti di cui si parlerà dal Teatro Antico di Taormina. Dopo Taobuk Massimiliano Ossini tornerà, questa volta in prima serata, con la seconda puntata di Kalipè.

