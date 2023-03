“Ce l’ha fatta”. Massimiliano Ossini, sorpresa pazzesca: la notizia è stata confermata poco fa

Buone notizie per Massimiliano Ossini. In inverno è protagonista negli studi televisivi di “Linea Bianca”, mentre la mattina con Unomattina, il conduttore e giornalista ha iniziato da anni questa avventura che gli sta dando grandissime soddisfazioni. Una carriera ricca di soddisfazioni, quindi, quella del conduttore, conosciuto per la sua sua passione per la natura e la montagna.

Tempo fa, in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Massimiliano Ossini aveva ammesso di essere felice di affrontare argomenti nuovi quali politica ed economia che in passato non aveva mai trattato. Il programma della mattina di Rai1 tratta infatti di attualità italiana ed estera. Ma ancora cronaca, politica, cultura, spettacolo, medicina, economia, senza tralasciare l’approfondimento degli argomenti dell’agenda sociale, reportage e speciali.

Massimiliano Ossini, ottimi ascolti per la trasmissione Unomattina

Grande successo per Massimiliano Ossini e gli ascolti del suo programma. Unomattina è reduce da una settimana di ascolti pazzeschi. Con una media del 22,5% e più di 1 milione di telespettatori mercoledì 1° marzo “Unomattina”, il programma condotto da Massimiliano Ossini su Rai 1, ha registrato picchi del 25.4%, facendo segnare un più 4.8% rispetto alla settimana precedente.

La puntata andata in onda ieri, mercoledì 8 marzo 2023, è stata particolarmente fortunata per Unomattina. Massimiliano Ossini ha fatto salire lo share di quasi 8 punti rispetto al TG1 Mattina e ha registrato ascolti addirittura più alti dell’edizione del TG delle 8.00. Il telegiornale dell’edizione delle otto del mattino ha totalizzato infatti 18 punti e mezzo di share.

Unomattina, la trasmissione condotta da Massimiliano Ossini è arrivato al 20%, con una media esatta del 19.9%. La scelta di affidare Unomattina al conduttore di Linea Bianca è stata molto azzeccata per la Rai, che nella mattinata continua a macinare ottimi numeri in fatto di ascolti. Buoni ascolti anche per Eleonora Daniele e la sua Storie Italiane, che ha registrato una media del 21,9% con picchi del 26,6% e nella prima parte una media del 24,3%, con un più 5,0% rispetto alla settimana precedente e oltre 1.105.000 telespettatori.