Moltissimi telespettatori sono già tristi per la fine del programma di Massimiliano Ossini, Unomattina, che terminerà nella giornata di venerdì 16 giugno. Sta arrivando l’estate e quindi la trasmissione chiude i battenti in vista della bella stagione. Subito però c’è chi ha chiesto che fine farà il conduttore Rai ed ecco che si è scoperto qualcosa di molto importante sul suo futuro lavorativo. Infatti, la Rai avrebbe già assunto la sua decisione per quanto concerne la prossima edizione.

Uno dei momenti più difficili vissuti da Massimiliano Ossini a Unomattina si è verificato a inizio giugno, quando ha dovuto soffermarsi su una terribile notizia: “Giulia Tramontano è morta: trovato il suo corpo. Impagnatiello: ‘L’ho uccisa io’. Poi ha tentato di bruciare il cadavere”. Il padrone di casa, evidentemente provato dalla vicenda, ha quindi commentato guardando le telecamere: “Purtroppo i casi di femminicidio continuano ad essere estremamente alti”.

Leggi anche: “Purtroppo è morta”. Unomattina, da Massimiliano Ossini la terribile notizia in diretta





Massimiliano Ossini, la decisione su Unomattina

Come scritto dal sito TvBlog, Massimiliano Ossini ha conquistato dei risultati strabilianti con Unomattina. Infatti, nella stagione che sta per volgere alla conclusione ha totalizzato uno share che ha avuto una media del 18%. Davvero soddisfatta la Rai, che non poteva chiedere certamente di più. Eppure ancora c’era mistero sul futuro del programma, ma proprio in queste ore si è saputo cosa intendono fare i vertici di viale Mazzini.

Dunque, TvBlog ha annunciato che il presentatore di Unomattina sarà sempre Massimiliano Ossini, il quale avrebbe ormai saputo di essere stato confermato al timone della trasmissione. Dunque, dopo le meritate ferie estive, lui tornerà nel piccolo schermo a partire dal prossimo 11 settembre. Una notizia che ha reso molto felice il pubblico, che sperava fermamente nella riconferma del bravissimo conduttore.

Ossini ha iniziato a condurre Unomattina dal 2022, mentre nel 2018 e nel 2022 era stato alla guida di Unomattina Estate. Dal 2016 al 2019 ha invece presentato Mezzogiorno in famiglia e dal 2014 è conduttore di Linea Bianca.