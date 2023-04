Nelle scorse ore è uscita fuori una voce importante su Massimiliano Ossini, infatti la Rai ha preso una decisione sul suo futuro. Il pubblico ha seguito quest’anno con grande interesse Unomattina, ma c’era grande attesa per scoprire cosa fosse stato deciso dai vertici della tv di Stato. E ora sembra che siamo arrivati ad una scelta definitiva. Presumibilmente è già stato contattato dai vertici e quindi messo al corrente di ciò che dovrà fare nei prossimi mesi dal punto di vista lavorativo.

Recentemente Massimiliano Ossini, prima che sapesse tutto sulla Rai e la decisione assunta, aveva ricevuto una notizia grandiosa per quanto concerne gli ascolti televisivi. Con una media del 22,5% e più di 1 milione di telespettatori mercoledì 1° marzo Unomattina, il programma condotto da Massimiliano Ossini su Rai 1, ha registrato picchi del 25.4%, facendo segnare un più 4.8% rispetto alla settimana precedente. La puntata andata in onda mercoledì 8 marzo 2023, è stata fortunata. E così è successo anche nei giorni successivi.

Massimiliano Ossini, la Rai ha preso una decisione sul suo futuro

In attesa della comunicazione ufficiale, il sito Lanostratv ha dato un’importante notizia su Massimiliano Onestini. La Rai probabilmente avrà analizzato la situazione a 360 gradi e alla fine avrebbe preso questa decisione in base ai dati raccolti. Nemmeno il conduttore ha ancora aperto bocca, quindi non possiamo darvi conferma al 100%, ma è stato raggiunto da due notizie molto significative e che potrebbero rappresentare la sua definitiva consacrazione nel mondo del piccolo schermo.

Unomattina sta conquistando dei risultati eccezionali e finirà a giugno. Ma sembra scontatissima la conferma di Ossini alla guida di questa trasmissione anche nella prossima stagione televisiva. Col pubblico che è già in festa perché apprezza moltissimo la sua professionalità. Ma c’è anche un’altra lieta notizia: il presentatore, salvo improbabili dietrofront della Rai, condurrà anche Linea Bianca l’anno prossimo. Lanostratv ha inoltre ricordato che Tiberio Timperi e Serena Autieri lo sostituiranno da giugno a settembre perché lui sarà in ferie.

Massimiliano Ossini conduce Unomattina dal 2022, mentre lo stesso anno e nel 2018 era stato al timone di Unomattina Estate. Dal 2014 ha invece iniziato a presentare Linea Bianca. Per quanto riguarda il privato, ha tre figli, avuti dalla moglie Laura Gabrielli.