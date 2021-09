“La verità è questa”. Colpo di scena, Massimiliano Mollicone vuota il sacco sull’ex corteggiatrice Eugenia

È finita la storia tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. I due si erano conosciuti nello studio di Uomini e Donne e tra loro era scoppiata la passione: lui nelle vesti di tronista, lei in quelle della corteggiatrice. Alla fine del percorso la scelta di Massimiliano è ricaduta su Vanessa Spoto. Dopo poco tempo, però i due si sono lasciati. È stato l’ex tronista a confermare la rottura.

“Io e Vanessa ci siamo lasciati perché la coppia non era più felice. Tra noi non c’era più felicità. È troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi. Noi siamo ragazzi normali: le coppie nascono, crescono e possono finire”. Queste le parole con cui Massimiliano Mollicone ha annunciato la fine della love story nata a Uomini e Donne con Vanessa Spoto. Poi ha aggiunto: “È stato un rapporto bellissimo e la maggior parte delle volte ridevamo e scherzavamo, ma non è andata bene. La fine di una relazione non è mai bella. Dopo il primo grandissimo feeling iniziale, non ci siamo più trovati e tutto è diventato difficile”.

Dopo pochi giorni dalla fine della relazione si è nuovamente acceso il gossip su Massimiliano Mollicone. L’ex tronista sarebbe stato visto in compagnia dell’altra corteggiatrice conosciuta a Uomini e Donne: Eugenia Rigotti. I due, come segnala Deianira Marzano, sarebbero stati visti insieme a Trento, città di lei. Non è chiaro se si tratti di prove di riavvicinamento. Tuttavia anche dopo la scelta i due non hanno mai smesso di parlare l’una dell’altro. Eugenia ha anche detto di aver più volte pensato all’ex tronista.





Ora è Massimiliano Mollicone a rompere il silenzio e a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Su Instagram ha ammesso di frequentare una ragazza bionda, ma non si tratta di Eugenia. “Non è Eugenia…Sono un ragazzo come tanti e ci sta conoscere persone nuove, non credo di mancare di rispetto a nessuno”, ha detto l’ex tronista. Per poi aggiungere: “Tra me ed Eugenia c’è una grande stima d’altronde non l’ho mai negato né durante il percorso, né durante l’uscita dal programma”.

“Detto questo – ha concluso Massimiliano Mollicone – sono un ragazzo come tanti, credo che la maggior parte di voi la pensi come me”. Dal canto suo, Vanessa Spoto dopo essere stata incalzata dai follower ha così risposto: “Come ho già detto non mi interessa, sono contenta per lui. Prima o poi troverò anch’io una persona, per me non è il momento ora”.