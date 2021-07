Il grande giorno è finalmente arrivato. L’ex gieffina, volto reso noto in seguito al Grande Fratello 14, torna a sorridere. Lo scambio di una promessa d’amore non può che rappresentare il coronamento di un percorso sempre ricco di grandi sorprese, ma anche di momenti molto delicati e capitoli di un passato da chiudere e riscrivere nuovamente. E fan non potevano che gioire insieme alla coppia.

Nel suo passato una storia, quella con Giovanni Angiolini, poi arrivata al capolinea in seguito alle numerose voci diffuse sui presunti tradimenti di lui. Un capitolo da chiudere, dunque, ma anche un nuovo orizzonte da imparare a conoscere con i giusti tempi. Correva il 2018 quando, per la prima volta, l’ex gieffina ha incrociato lo sguardo di quello che sarebbe poi diventato il futuro marito.

Stiamo parlando di Mary Falconieri, che in abito da sposa ha finalmente pronunciato il fatidico ‘si’ scambiando la promessa d’amore con l’avvocato Giuseppe Matteo Schiavello, l’uomo che è riuscito a fare battere nuovamente il cuore di Mary dopo la rottura con Giovanni, conosciuto proprio tra le pareti della casa più spiata d’Italia.





Oggi l’ex gieffina ritrova l’amore con Giuseppe, al punto da compiere il grande passo di una vita intera. Un momento che la coppia non ha potuto fare a meno di condividere con i fan, che hanno dunque potuto vivere il giorno di festa, seppur indirettamente, attraverso le diverse Instagram Stories di “un matrimonio da favola”, come lo ha definito la stessa Mary Falconieri.

Una sposa non solo bellissima ma anche felice, tra la gli applausi e i sorrisi di parenti e di amici più stretti che hanno preso parte ai festeggiamenti. E qualche dettaglio reso noto dalla coppia di neo-sposini fa tornare alla mente anche un altro matrimonio Vip, quello dei Ferragnez, ugualmente da sogno e tra balli e giochi pirotecnici fino a tarda notte.