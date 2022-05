Un altro fiocco rosa nella famiglia del Grande Fratello. L’annuncio è arrivato poco fa sui social, dove l’ex concorrente del reality show di Canale 5 con il classico annuncio e una foto della piccola. La figlia di Mary Falconieri è nata il 25 maggio alle 23:47.

“25 Maggio 2022 ore 23:47 è nato il nostro grande Amore, Giulia Schiavello. Stiamo bene e siamo perdutamente innamorati di lei!”, ha scritto Mary Falconieri annunciato la nascita della figlia Giulia Schiavello, nata dal matrimonio con Giuseppe Schiavello, che ha sposato l’8 luglio del 2021 a Nardò, in Puglia. “Un matrimonio da favola”, come lo aveva definito la stessa Mary Falconieri, felicissima per aver coronato il sogno d’amore con il suo compagno.





Mary Falconieri nata figlia dell’ex concorrente del Grande Fratello

“Siamo lieti di condividere con voi questa bellissima notizia…la nostra famiglia si allarga!”, aveva annunciato l’ex concorrente del Grande Fratello Mary falconieri, che con estrema gioia aveva svela di essere incinta per la prima volta pubblicando un reel in cui rendeva pubblici alcuni momenti dei primi tre mesi di gravidanza, durante i quali aveva preferito non diffondere la notizia.

Mary Falconieri nata la figlia Giulia. “Devo dire la verità in questi mesi è stata dura anzi durissima nascondere una gioia così grande, – aveva scritto l’ex gieffina – anche se qualcuno di voi lo aveva già capito! Non vi fate scappare mai nulla. Siamo davvero tanto, tanto felici che ci scoppia il cuore. Il nostro sogno d’Amore più grande si è realizzato e non vediamo l’ora di averti tra le braccia e riempirti di baci piccolo/a. Sei tutto ciò che ho sempre desiderato!”.

Poro prima dello scorso Natale, Mary Falconeri e il marito avevano annunciato il sesso del primo figlio. “Il nostro mondo si tingerà di rosa, lo sapete che qualcuno da lassù di molto importante in un sogno aveva predetto tutto? Adesso diamo il via alla scelta del nome! Come si chiamerà la nostra Baby?”, aveva scritto l’ex gieffina, nota anche per la relazione con Giovanni Angiolini, oggi impegnano con Michelle Hunziker. Oggi la bellissima notizia di Mary Falconieri, la nascita della prima figlia Giulia.

