Amici di Maria De Filippi, l’annuncio dell’ex allieva arriva solo oggi. Correva l’anno 2009 quando il suo nome ha fatto capolino tra gli allievi del talent show di successo. Ben 12 anni fa, ha sicuramente brillato tra i ‘compagni di classe’, come Valerio Scanu e Alessandra Amoroso, lasciandosi apprezzare per un carattere sempre molto ‘provocatorio’. Nonostante la carriera in televisione non sia poi più stata la sua strada, oggi torna a fare parlare di sé.

“Nel mondo dello spettacolo e della musica un giorno ero alle stelle e un altro alle stalle. Nella musica non avevo un mio equilibrio, anche perché è un mondo dove non puoi fare tutto quello che vuoi fare realmente. Così un giorno mi sono messa a tavolino con la mia famiglia e ho spiegato: ‘Questo mondo non fa per me. È troppo faticoso’”.

Ebbene queste le parole rilasciate non appena comunicata la decisione di cambiare rotta e dedicarsi agli studi come psicologa, coronati dalla qualifica in quell’ambito professionale. Stiamo parlando proprio di Martina Stavolo, che nelle ultime ore ha dato un annuncio ai follower sulle sue condizioni di salute.





Una visita medica, infatti, ha portato alla luce un problema che ha richiesto un’operazione. Ma tutto si è fortunatamente concluso per il meglio e l’ex allieva di Amici lo ha voluto sottolineare: “Non era grave, ma poteva diventarlo. Ci rendiamo conto di quanto sia bello stare in salute quando non stiamo bene”.

E il messaggio si è concluso con parole ricche di ottimismo: “Dovremmo apprezzare il nostro star bene ogni giorno in cui stiamo bene davvero e tutto il resto diventa più piccolo e risolvibile cacchio”, poi tanti cuori a chi ha dimostrato di esserle stata accanto supportandola. Forza Martina!