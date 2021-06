Ricordate Martina Stavolo di Amici? 12 anni fa in tv, oggi ha cambiato vita

A parlare è l’ex cantante di Amici 8. Una decisione presa nel corso del tempo che ha decisamente stravolto la carriera professionale dell’ex allieva. Stiamo parlando di Martina Stavolo, che ha raccontato tutti i dettagli durante un’intervista rilasciata per Fanpage.it. Tutti i dettagli della sua vita pubblica e privata poco dopo la decisione di abbandonare la strada della musica.

Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere il suo talento ben 12 anni fa, quando Martina Stavolo ha fatto il suo ingresso sul palcoscenico del talent show di Maria De Filippi. Categoria canto, ovviamente, per un’edizione che ha dato modo all’ex cantante di poter intraprendere la scalata verso la vetta del successo. “Due cose importanti”, il titolo del brano inedito e un carattere forte, Martina Stavolo ha sempre saputo trasmettere la sua forte determinazione.

Ma la vita include anche tanti cambiamenti di rotta. È accaduto anche a Martina quando ha compreso che la musica non era una strada da percorrere fino in fondo: “Un giorno ho capito che quella vita non faceva per me, così ho deciso di riprendere gli studi, interrotti dopo i provini”. Ed è accaduto davvero, perchè Martina è riuscita a coronare il suo vero sogno.





“Nella vita si può cambiare. A me è successo di potermi reinventare. Naturalmente avevo paura di deludere le aspettative degli altri. Anche perché quando le persone ti conoscono in un certo modo, è difficile uscire da certi schemi. Però si può fare e a me non andava di rimanere ancorata per tutta la vita a un’esperienza. Per fortuna è stato possibile. Nel mondo dello spettacolo e della musica un giorno ero alle stelle e un altro alle stalle”.

E lo ha rivelato a Fanpage così: “Ho scelto di fare la psicologa quando ho deciso di chiudere con la musica. Per me quella del talent era stata un’esperienza fantastica, che però si poteva chiudere lì. E ad oggi posso dire che quella esperienza mi è servita tantissimo. Ho conosciuto tante persone e ho vissuto tante emozioni. Con i ragazzi di Amici abbiamo fatto concerti con 70mila persone. E 70mila persone che cantano la tua canzone non te le scordi”.

E poi un accenno anche alla vita privata e sentimentale dell’ex cantante: “Sì mi sono sposata e ho anche divorziato. Oggi sto bene con me stessa e quando incontrerò la persona giusta sarò felice di condividere questa cosa”, e solleticata dalla domanda “Tu e il ballerino Adriano Bettinelli durante Amici avevate avuto una relazione. Lo hai più sentito?”, ha risposto:

“Adriano l’ho sentito proprio l’altro giorno e il nostro rapporto è molto cordiale. Lui è rimasto nel mondo dello spettacolo”.