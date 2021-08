Il momento più bello è arrivato: l’ex concorrente di ‘Temptation Island’ è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è stato fatto proprio dalla donna, che ha condiviso su Instagram alcune foto della nascitura. La piccola si chiama Vittoria e in poche ore sono stati migliaia i messaggi ricevuti dalla madre. La sua felicità è alle stelle, come testimonia il suo messaggio pubblicato sul noto social network. Rivelati anche alcuni dettagli riguardanti la sua altezza e il suo peso e anche sull’orario di nascita.

La donna aveva svelato di essere incinta lo scorso mese di marzo. Ovviamente la sua felicità è stata immensa, visto che è stata in grado di raggiungere uno degli obiettivi più belli della vita. Questa la didascalia scelta: “Ciao a tutti! Sono Vittoria, ma potete chiamarmi Vichy. Peso 3,450kg per 51cm…Sono nata oggi alle 10.00! Mamma e Papà già mi amano alla follia ❤️ LA NOSTRA VITA IN UNA FOTO. Vi amo”. E come detto in tantissimi hanno voluto esprimere un loro pensiero su questa nascita.

Tra coloro che hanno commentato la notizia anche Selvaggia Lucarelli: “Oddio santissimo, ragazzi, auguri” e Antonella Mosetti: “Amore, auguriiii”. Poi altri hanno aggiunto: “Tantissimi auguri, benvenuta Vittoria”, “Auguri piccoletta, che coincidenza, siamo nate nello stesso giorno”, “Tantissimi auguri, benvenuta Vittoria e un abbraccio a te Marty”. Poi ancora c’è chi ha aggiunto: “Benvenuta, sei proprio una meraviglia”, “Benvenuta al mondo piccola e congratulazioni a te Martina”, “Questo è un vero spettacolo”.





Ad essere diventata madre è stata Martina Sebastiani. Bellissimo il completo scelto per la piccola, di colore bianco e rosa. E la nascitura dorme già beatamente nella sua culla. Martina Sebastiani aveva preso parte a ‘Temptation Island’ insieme al fidanzato dell’epoca, Gianpaolo Quarta. Poi la loro relazione si interruppe a causa della trasmissione e all’interesse di lei nei confronti del tentatore Andrea Dal Corso. Oggi ha trovato una nuova anima gemella, che ha permesso di farla diventare genitore.

