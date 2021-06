Il matrimonio a sorpresa e in dolce attesa e ora l’annuncio più bello: l’attrice è diventata mamma per la prima volta! Ed è un fiocco rosa. Ha dato alla luce la sua primogenita, una bellissima femminuccia, il 15 giugno scorso e la bimba, Polly, appare già nelle foto e nei video di mamma e papà su Instagram.

La 31enne ha partorito due giorni fa ma ha fatto sapere della nascita della bimba solo ieri sera. Dunque si è goduta le prime ore da mamma in totale privacy, prima di iniziare a condividere questa enorme gioia con il suo pubblico social. “Insieme a Polly sono nata anche io”, è la didascalia del primo post a 3, dove ovviamente non può mancare Alessandro, il papà della piccola e suo marito da pochi mesi.

Martina Pinto mamma per la prima volta: è nata Polly

Martina Pinto e Alessandro Poggi sono diventati genitori. E lei nel messaggio che accompagna il post scrive anche “Ora devo solo capire come non passare 24/7 in contemplazione”. Sotto pioggia di cuori e auguri, anche dalle amiche vip come Paola Turani e Beatrice Valli. Tra le Storie, poi, Martina Pinto ha condiviso anche gli attimi prima del parto e gli altri messaggi di congratulazioni che le stanno arrivando in queste ore.





Sempre tra le Storie, l’attrice ha anche condiviso dei brevi video in cui ha detto che lei e Alessandro sono molto felici. Quando arriverà a casa, forse oggi, inizierà a raccontare ogni particolare di questi giorni di grande gioia. “Polly è meravigliosa. Alessandro è stato bravissimo. Non potevo chiedere di meglio. Quando torno a casa ne riparliamo”, ha aggiunto Martina Pinto.

Il matrimonio tra i genitori di Polly è arrivato a sorpresa. Sabato 20 febbraio 2021 la cerimonia con parenti e amici più stretti, poi il pranzo per la coppia. Nozze intime, semplice ma non per questo non pieno d’amore organizzato in poco meno di due mesi e celebrato in una Roma soleggiata per l’attrice e influencer che ha detto sì al compagno Alessandro Poggi.