“Sarai una mamma favolosa”. Martina Miliddi, la foto scatena il vero delirio: “È incinta!”

Martina Miliddi incinta di Raffaelle Renda. Questa la voce che corre sul web dopo una foto pubblicata dall’ex alunna di Amici di Maria De Filippi. La storia d’amore tra i due ex studenti della scuola di Canale 5 è nata a fine trasmissione, dopo che la ballerina ha chiuso la sua relazione con il cantante AkaSeven, anche lui studente di Amici.

“Ti ho vissuto per mesi cercando di starti lontana il più possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica” – ha scritto la ballerina tra le sue storie di Instagram, rivolta chiaramente a Raffaele Renda.

Martina Miliddi di Amici incinta? La foto su Instagram

“A oggi che ti ho qui con me, ti dico che non ti voglio stare più lontana. Se questa mia risata continua, sei parte di ciò che ho bisogno di costruire. Ti ho trovato. Ti ho con me. E non l’avrei mai pensato che fuori da quelle mura saresti diventato la mia casa”, ha scritto ancora l’ex ballerina di Amici.





A queste parole ha voluto rispondere con un tweet Aka7even, ex di Martina: “Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!”. Loca è il nuovo singolo di Aka7even che il cantante ha presentato in anteprima il 21 aprile durante una puntata di Amici. Si tratta del quinto brano del primo album del cantante che con questa canzone sta facendo furore in questa estate 2021. Ora la ballerina è tornata sui social per commentare una notizia uscita nelle ultime ore.

Martina Miliddi ha pubblicato una foto e sui direct di Instagram è stata tartassata di messaggi: “Sei incinta?”, “Sarai una mamma favolosa”. La ballerina ha pubblicato una storia spiegando che quello che tiene in mano nella foto non è un test di gravidanza ma un termometro: “Ho i direct pieni di questi messaggi. Ragazzi, è un termometro”.