La sua storia aveva fatto commuovere non poco a ‘Vite al Limite’. Parliamo di Marla, la donna che fu protagonista della trasmissione che si occupa di persone obese, circa 8 anni fa. Il suo percorso, come tutti quelli che partecipano al programma, è durato circa un anno. Il dottor Nowzaradan si è prodigato molto per cercare di restituire alla donna una vita normale, e un fisico accettabile. Marla McCants.

Entrata a far parte del programma di Real Time nel corso della terza stagione, Marla aveva un peso iniziale che superava i 350 kg. La sua storia, come abbiamo detto, era particolarmente drammatica e proprio per questo, era solita sfogare tutta la rabbia e frustrazione nel cibo. Arrivando a toccare un peso davvero eccessivo. Con l’aiuto del dottor Nowzaradan, però, è riuscita a riprendere in mano la sua vita. Ed adesso è completamente differente.

Marla, la sua storia

La vicenda di Marla McCants è stata raccontata nel corso della sua ultima puntata. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’attenzione di tutti. La sua storia inizia inizia tantissimi anni fa. Quando la 40enne ha deciso di lasciare il suo fidanzato. E lui, subito dopo, l’ha rapita. Sparando, tra l’altro, a due poliziotti sopraggiunti sul luogo per liberarla.





La vicenda ha avuto un buon esito. Dopo qualche mese dall’accaduto, infatti, l’ex fidanzato della donna è stato arrestato. In ogni caso, però, Marla è stata letteralmente scioccata da questa storia. Tanto che non soltanto non usciva più di casa per la paura, ma gettava tutte le sue ansie sul cibo. Raggiungendo, come dicevamo, un peso di ben 360 kg.

È a questo punto per la 40enne Marla decide di rivolgersi alla clinica del dottor Nowzaradan. E, dopo un percorso intenso e piuttosto lungo, è ritornata in gran forma. Le foto di oggi fanno quasi commuovere: un cambiamento sostanziale. Ora finalmente la donna può vivere al meglio la sua vita: in bocca al lupo!