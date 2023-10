Mario Giordano è stato ospite a “Dritto e Rovescio” domenica 22 ottobre 2023. Il giornalista e conduttore di “Fuori dal Coro” Mario Giordano, classe 1966, è intervenuto nel programma in onda su Rete 4 dell’amico e collega Paolo Del Debbio, che gli ha fatto una grossa sorpresa. Ha mandato in onda un emozionante video messaggio a lui destinato che non ha potuto non commuoverlo. Arrivava da parte della figlia Alice.

“Caro papà, mi hanno chiesto di parlarti del nuovo ruolo che ti aspetta da qui a poche settimane, ossia quello di nonno e sappi che questa volta la “multa” per aver utilizzato la parola “nonno” la pagherà Paolo Del Debbio al posto mio”, esordisce la figlia del conduttore. “Volevo solo dirti che non so bene come si faccia il genitore – prosegue Alice Giordano – penso che lo imparerò strada facendo ma tu e la mamma siete sicuramente l’esempio migliore che potessi desiderare”.

Leggi anche: “Lascia il programma”. Tale e quale show, è una maledizione: un altro ritiro per infortunio





Mario Giordano commosso: il messaggio della figlia

E la figlia di Mario Giordano continua, mostrando un piccolo body con i colori rossoneri: “Qui Antonio si è già attrezzato per far diventare la piccola che arriverà, Agata, una gran tifosa del Milan – ha detto Alice in dolce attesa facendo vedere il body – ma io non vedo l’ora di sentirti recitare come ninna nanna la formazione del grande Toro”.

Al termine del video messaggio, la gioia e la commozione di Mario Giordano presto nonno è evidente. L’emozione per un evento così importante si è palesata davanti a tutto il pubblico televisivo di Dritto e Rovescio. Si è detto entusiasta, ma ha anche voluto spiegare il senso della multa.

"Caro papà, presto sarai nonno Mario"



La figlia di Mario Giordano a #Drittoerovescio pic.twitter.com/nIkUqblBmj — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 22, 2023

Mario Giordano ha infatti precisato di aver stabilito il pagamento di una multa per la parola nonno: “Sentirmi chiamare Nonno Mario mi fa un certo effetto. Ho messo una cassetta a casa, si paga una multa di 100 euro ogni volta che si pronuncia la parola nonno. Stasera la multa tocca a te come ha precisato mia figlia Alice”, ha concluso scherzando il giornalista.