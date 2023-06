Non solo in Rai, anche a Mediaset si parla di grosso “repulisti” e tra i principali indiziati ci sarebbe anche Mario Giordano con il suo Fuori dal coro, ma non sarebbe il solo come sostiene il sito Dagospia. Che tra i nomi ‘più forti’ della rete ora a rischio indica anche Barbara D’Urso e Ilary Blasi. Per la prima non è proprio una novità. Da tempo si parla di addio per la padrona di casa di Pomeriggio Cinque e si ipotizza un suo clamoroso passaggio alla Rai con un ruolo speciale a Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Così come sarebbe clamorosa l’uscita di scena della conduttrice dell’Isola dei Famosi, attualmente in onda su Canale 5. Vero è che questa edizione del reality non starebbe brillando per ascolti ma è altrettanto vero che Ilary Blasi è una delle migliori amiche di Silvia Toffanin… Ancora: pare che Pier Silvio Berlusconi stia pensando di sostituire Barbara Palombelli con Nicola Porro: “I deludenti ascolti (ma anche l’antipatia di Giorgia) son costati cari alla moglie di Francesco Rutelli”, si legge su Dagospia.

Mario Giordano, perché a rischio il suo Fuori dal coro

E arriviamo così al futuro in bilico (anche) di Mario Giordano. Anche il conduttore rischia il mancato rinnovo per la prossima stagione del suo Fuori dal coro. Nonostante gli ottimi ascolti del suo programma, potrebbe ritrovarsi fuori dai piani di Mediaset già a partire dall’anno prossimo.

Così come per Barbara D’Urso, anche il suo ruolo in Mediaset sarebbe in bilico per via dell’“eccessivo ricorso al trash”, si legge ancora e l’eccessivo peso che viene dato a teorie complottiste. Del resto è tempo che Pier Silvio Berlusconi ha iniziato un’epurazione, per quanto possibile, del trash dalle sue reti.

La nuova linea di Mediaset, scrive sempre Dagospia, è “all’americana”, quindi spietata e che guarda ai dati di ascolto e non ad altro. Da qui il passaggio di Nicola Porro a “Stasera Italia” in luogo di Barbara Palombelli, a cui resterà solamente Forum. Cambiamenti, infine, nella redazione del Tg5, che verrà trasferita a Milano, e un nuovo direttore. L’attuale, Clemente Mimun, pare non sia disposto a trasferirsi nel capoluogo lombardo.