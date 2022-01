Mario Giordano, toni accesi in diretta tv. Nuova puntata di Fuori dal Coro, ma questa volta la diretta tv si ‘infiamma’. È accaduto nello studio televisivo alla luce delle dichiarazioni di Fabrizio Pregliasco, professore di Igiene Generale e Applicata presso la sezione di Virologia dell’Università degli Studi di Milano in merito all’inchiesta di Fuori dal Coro sulle cure negate ai non vaccinati presso l’ospedale Galeazzi.

L’esperto aveva affermato: “Abbiamo considerato nella categoria dei fragili persone con problematiche cliniche personali o rischio infettivo e anche l’aspetto del non essere vaccinato visto che è un elemento che espone a un rischio infettivo che non possiamo escludere”, affermazioni su cui Mario Giordano è tornato con toni accesi.

“Ho la pietra tombale sulle bugie di Pregliasco. Dove sei, Pregliasco??? Questa è la circolare del Galeazzi, una circolare ‘intera’. Dalla settimana del 10 gennaio – anche se in realtà hanno cominciato prima – è necessario rivedere la programmazione degli interventi riservando l’attività ai pazienti che hanno Green Pass e vaccinazione!”.





Ed è subito caos in studio: “È una cosa disumana, inaccettabile. Ma c’è ancora di più: tu menti sapendo di mentire. Quante bugie ci avrai detto?”, poi in riferimento a Speranza: “È un criterio delirante. La demonizzazione dei no vax è stato il modo per scaricare le boiate che sono state fatte”.

Presente in studio anche Garattini che in merito a quanto discusso in puntata sul ‘caso Pregliasco’ ha detto la sua: “Se si tratta di terapie, dovrebbero essere trattati tutti in modo uguale. Penso che la discriminazione tra vaccinati e non vaccinati sia occasionale, perché mi auguro che in realtà tutti vengano trattati nello stesso modo. Non ha base scientifica non dare cure ai non vaccinati”.