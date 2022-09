Altissima tensione tra Mario Giordano e David Parenzo. Dopo le elezioni politiche con il trionfo di Giorgia Meloni e il governo del centrodestra prossimo alla formazione dopo che il Capo dello Stato affiderà l’incarico alla leader di Fratelli d’Italia, c’è stata questa lite a distanza tra il conduttore di Fuori dal coro e il presentatore de La Zanzara. A iniziare questo scontro è stato Parenzo nel corso del programma in onda su Radio 24 ha voluto nominare direttamente Giordano, ironizzando su di lui.

Infatti, in riferimento a Mario Giordano, David Parenzo ha iniziato così la lite: “Ora di cosa ti occuperai?”. Infatti, il volto di Fuori dal coro è sempre stato molto duro nei confronti del governo in carica soprattutto su temi delicati come la pandemia da coronavirus, la gestione dei flussi migratori e anche coloro che occupano abusivamente. Ora che il centrodestra si accinge invece ad andare al potere, gli è stata posta questa domanda. E il conduttore della trasmissione di Rete 4 non è stato sicuramente dolce nella replica.

Leggi anche: “È disumano”. Furia di Mario Giordano contro Fabrizio Pregliasco: “È tutto scritto qui”





Mario Giordano e David Parenzo, lite a distanza

Il sito Liberoquotidiano.it ha ricordato che non è la prima volta che Mario Giordano e David Parenzo abbiano una lite molto accesa. In un’altra occasione il conduttore radiofonico lo aveva definito “Giordanino cous cous” perché il conduttore di Fuori dal coro aveva dichiarato: “Siamo vittima del Cous Cous Clan. Mi domando perché dobbiamo mangiare a tutti i costi etnico? Abbiamo la cucina migliore del mondo, riscopriamo i nostri piatti italiani”. E Giordano ancora: “Parenzo è uno schifoso marchettaro, io guadagno il giusto”.

Tornando all’attualità, questa la replica di Mario Giordano a David Parenzo attraverso Twitter: “Quel poveretto di Parenzo non si preoccupi. Come lui sa benissimo io faccio inchieste (tv, libri e giornali) da circa trent’anni con governi di tutti i colori e tipi. Continuerò a farlo mentre lui continuerà a leccare i fondoschiena dei potenti. #fuoridalcoro #lazanzara”. Una replica molto forte, che alimenta ancora di più le polemiche. Non resta che attendere l’eventuale controreplica di Parenzo, che per ora non c’è stata.

Quel poveretto di Parenzo non si preoccupi. Come lui sa benissimo io faccio inchieste (Tv, libri e giornali) da circa trent'anni con governi di tutti i tipi e i colori. Continuerò a farle mentre lui continuerà a leccare i fondoschiena dei potenti. #fuoridalcoro #lazanzara — Mario Giordano (@mariogiordano5) September 26, 2022

Mario Giordano presenta Fuori dal coro su Rete 4 dal 2018 ed è noto per essere stato il direttore del Tg4 dal 27 gennaio del 2014 al 6 maggio del 2018. David Parenzo, oltre a condurre La Zanzara, è presentatore dal 2020 de L’Aria che tira su La7 e di In onda dal 2015 sempre su La7. Tra i due non c’è mai stata simpatia.