Ansia per la salute di Marino Bartoletti. Il giornalista è stato ricoverato in ospedale e subito si è cercato di capire quali fossero le sue condizioni. Ci ha pensato lui stesso a rompere il silenzio, postando una sua foto dall’ospedale insieme ai sanitari che lo hanno supportato. Ricorderete che un paio di anni fa aveva comunicato a tutti di aver sostenuto una lotta contro un cancro, che ancora non sembrava essere stato sconfitto definitivamente. Ma poi il suo quadro clinico è migliorato.

Come ricordato da Leggo, che ora è tornato a parlare di Marino Baroletti e del fatto che sia stato ricoverato e per il quale si è in attesa di capire del tutto quali siano le sue condizioni, lui aveva affermato nel 2021: “Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora. Perché le analisi definitive saranno fatte dopo, è una cosa che è scoppiata alla fine dell’estate. Per fortunata è stata presa in tempo, ho avuto sei mesi di terapie importanti e due di radioterapia”. E ora un suo nuovo messaggio è giunto dopo il ricovero nel nosocomio di Bologna.

Marino Bartoletti ricoverato: le condizioni

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, Marino Bartoletti ha scritto a corredo della foto in cui è stato ritratto mentre era ricoverato e ancor prima che la gente sapesse quali fossero le sue attuali condizioni: “In questa foto ci sono alcuni dei tanti angeli che mi hanno rimandato in pista. Quando il Team Principal della vita, quello vero, quello con cui è meglio non discutere via radio, espone il cartello pit stop devi soltanto obbedire e anche alla svelta. Perché sai perfettamente che ha ragione Lui”.

Bartoletti è stato ricoverato all’ospedale Sant’Orsola del capoluogo emiliano e ha aggiunto sui social: “La sola fortuna che puoi avere è quella di trovare ai box dei ‘meccanici’ straordinari che ti rimettano in corsa e ti consentano di affrontare con la grinta di sempre i (tantissimi) giri che ancora desideri percorrere. Un abbraccio (per tutti) a Gilberto Poggioli e Paolo Bernante: il ‘muretto’ e il rispettivo dream team hanno fatto un capolavoro. Non bisogna mai aggiungere giorni alla vita, ma vita ai giorni!“.

Marino Bartoletti, 74 anni, non ha specificato le ragioni del suo ricovero ma le sue condizioni sono adesso buone. Lui è noto per essere un giornalista sportivo, che ha lavorato alla Rai per tanto tempo. Ma dal 2017 è stato anche protagonista in altri programmi come La vita in diretta e Domenica In, in veste di opinionista musicale e tv.