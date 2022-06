“Che hai fatto? Sei invecchiata malissimo”. Marina La Rosa, scatta il massacro per l’aspetto fisico dell’ex GF

Marina La Rosa criticata per il suo aspetto fisico. L’ex gieffina, grande protagonista nella prima edizione del Grande Fratello, oggi è diventata un’attrice e opinionista. Nel reality si è messa in mostra per il suo fascino, ma già al tempo venne etichettata come ‘gatta morta’. Negli ultimi anni la gieffina ha partecipato a diverse produzioni cinematografiche e teatrali. Prima di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia è perfino approdata a Beautiful, la celeberrima soap opera.

Nel 2010 Marina La Rosa si è sposata con l’avvocato Guido Bellitti. Hanno avuto due figli, Andrea Renato e Gabriele, poi si sono separati nel 2021. Nel 2019 il ritorno nel piccolo schermo come naufraga sull’Isola dei Famosi. Oggi Marina La Rosa ha 44 anni ed è molto seguita sui social: su Instagram ha quasi 100mila follower. Così ha deciso di creare un account anche su TikTok. Solo che al posto di messaggi di benvenuto la sua foto ha fatto il pieno di commenti negativi e critiche.

Marina La Rosa: età, altezza, peso, figli, marito





Marina La Rosa criticata su TikTok per il suo aspetto fisico

Non appena sbarcata sulla piattaforma dei giovanissimi Marina La Rosa è stata subissata di critiche e commenti negativi. In molti l’hanno attaccata dicendo che è invecchiata e che dimostra più anni di quelli che ha. Davvero uno spiacevole benvenuto, ma l’ex gieffina ha dimostrato grande ironia con una risposta che ha lasciato gli hater di stucco.

“Io mi faccio una risata perché l’ironia mi ha sempre salvata – ha risposto Marina La Rosa alle critiche – Ma, a onor del vero voglio precisare, per dare ulteriore spunto ai leoni da tastiera, che anche il mio petto è invecchiato, sia per gli anni che passano sia per aver allattato a lungo i miei due figli. I miei piccoli seni sono oggi ancora più piccoli e poco pieni. Ed ho anche una diastasi all’addome, non serve sfondarmi di addominali, il mio ventre resterà sempre rilassato mentre il sedere forse regge ancora ma solo grazie alla palestra”.

Poi Marina La Rosa ha concluso: “Dopo aver confessato i miei peccati inizierò a pregare affinché il Signore mi faccia ringiovanire anziché invecchiare. Inginocchiamoci dunque davanti all’altare di questa (neanche tanto) subdola dittatura della perfezione e andiamo in pace. Che la pace e il botox siano con tutti noi. Amen”. Che ne dite? Risposta top?

Marina La Rosa, ecco chi è il marito Guido Bellitti. È per lui (e i 2 figli) che ha mollato tutto