Dopo aver preso parte per pochissimo tempo al ‘GF Vip 6’, Maria Monsè non ha perso il buonumore e nonostante l’esperienza televisiva non sia proprio andata benissimo, ha deciso di porsi un altro obiettivo ambizioso. Stavolta infatti non siamo in presenza di indiscrezioni o comunque di voci uscite da chissà dove, ma di dichiarazioni ufficiali dell’ex vippona che stanno già facendo sognare i suoi fan. Che potrebbero dunque vederla nuovamente protagonista in una veste particolare.

Nel corso della puntata del 13 dicembre Manuel Bortuzzo ha rivelato davanti a tutti di essere realmente innamorato di Lulù. E l’ex gieffina Maria Monsè ha gettato ombre sui sentimenti dell’ex nuotatore. “Magari – ha scritto su Instagram la showgirl – avessi il metabolismo veloce come Manuel Bortuzzo, che è passato dal non sopportare ad amare Lulù in tre giorni”. Adesso la donna ha rilasciato un’interessantissima intervista a ‘Casa Chi’, dove ha svelato cosa potrebbe riservarle il futuro.

Maria Monsè ha ancora tantissima voglia di mettersi in mostra e non ha quindi intenzione di abbattersi, nonostante il ‘GF Vip’ non abbia portato i risultati sperati. A proposito del reality show di Canale 5 ha detto: “Se farei un terzo GF Vip per dimostrare chi sono? Perché no, ero entrata per avere un riscatto. Volevo far vedere chi ero e non ho avuto modo, mi sono ritrovata in un vortice di dispetti e di persone contro di me. Quindi certo che sì, lo rifarei. Avrei potuto metterci una pietra sopra, invece lo rifarei”.





E successivamente Maria Monsè ha tirato in ballo due trasmissioni Mediaset, ma è soprattutto su una che ha probabilmente puntato maggiormente gli occhi: “Potrei anche fare l’Isola dei Famosi, io non escludo mai nulla. Per quanto riguarda invece La Pupa e il Secchione, mi diverto a fare questo lavoro e mi piacerebbe, non mi sento superiore a queste trasmissioni. La voglia di fare televisione ce l’hanno tutti quelli che partecipano a questi show”, ha concluso la donna aprendo dunque le sue porte.

E parlando proprio de ‘L’Isola dei Famosi’, ‘Casa Chi’ ha fatto riferimento a due possibili concorrenti e una possibile opinionista. Non si tratta di Ambra Angiolini, ma di Alessia Fabiani, ex letterina ad oggi mamma di bimbi piccoli, proprio per i quali non è ancora pronta a dare una conferma. Secondo nome, Gianmarco Onestini, che dalla popolarità raggiunta in Spagna potrebbe fare ritorno in Italia.