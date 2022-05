Nonostante gli abbandoni l’Isola dei Famosi prosegue e allo stesso modo si evolvono le dinamiche tra i naufraghi. Se nel daytime in onda martedì 24 maggio su Canale 5 Maria Laura De Vitis si diceva speranzosa di non essere stata “pugnalata alle spalle” da alcune persone che sente vicine all’Isola dei Famosi, in quello andato in onda il 25 maggio, l’ex pupa ha avuto un vero e proprio crollo quando ha scoperto che i suoi sospetti corrispondono alla realtà dei fatti.

Infatti Maria Laura De Vitis è stata davvero nominata da Carmen Di Pietro, con la quale ha stretto in Honduras un rapporto importante, al punto tale da definirla come una madre. Non solo questa nomination, l’ex pupa ha scoperto anche quella di Edoardo Tavassi che lei considerava un amico. Ed è per questo motivo che i telespettatori hanno visto la ragazza piangere. Poi è stata raggiunta da Estefania Bernal e alla modella argentina ha ammesso di essere molto delusa e dispiaciuta





Maria Laura De Vitis Isola dei Famosi in lacrime per la nomination

“Non me l’aspettavo da Carmen perché lei è un punto di riferimento, per me è come una mamma – ammette la ragazza – e anche Edoardo che per me rappresenta l’amicizia mi ha votato. Mi sono sentita tradita” ha detto Maria Laura De Vitis, poi consolata anche proprio da Carmen Di Pietro che l’ha raggiunta sulla spiaggia. Diverso invece l’atteggiamento di Edoardo Tavassi, più sospettoso sullo sfogo della ragazza.

Maria Laura De Vitis non ha proprio digerito il fatto di essere finita al televoto contro Roger Balduino. Quando l’ex pupa è scoppiata a piangere, non tutti i naufraghi si sono mostrati comprensivi con lei. A dire la sua ci ha pensato anche Pamela Petrarolo, arrivando a considerare falso l’atteggiamento della giovane naufraga: “Gioco un po’ di vittimismo così a casa vedono una parte più fragile”.

Edoardo Tavassi invece ha fatto capire di credere alla buona fede della pupa: “Le lacrime scendevano”, scatenando la reazione di Nicolas Vaporidis: “Siamo tutti attori, io credo che lo sfogo suo sia strumentalizzato dove l’intenzione è quella di muovere la compassione a chi la guarda”. L’attore si è rivolto direttamente alla concorrente, che nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi rischia di essere eliminata chiedendole: “È legittimo avere il crollo, ma non ti imbarazza?”. La risposta della 24enne è stata: “Avendo represso fuori tutto appena mi viene di parlare di cose mie mi scatta l’emotività”.

