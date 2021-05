Nuova bufera su Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, attualmente agli arresti domiciliari dopo aver trascorso un periodo in carcere, è stato tirato in ballo da Maria Laura De Vitis, ex compagna di Paolo Brosio. Lo ha fatto durante un’intervista a Fanpage e non ha avuto peli sulla lingua. “Ci siamo incontrati due volte mentre Paolo era nella Casa. Avevamo degli amici in comune che mi hanno proposto di portarmi da Fabrizio e io, anche ingenuamente, ho accettato. L’ho visto due volte prima di andare per la prima volta in tv, tra il 3 e il 7 novembre. L’8 ero per la prima volta a Live – Non è la D’Urso”, spiega.



Per Paolo Brosio, Maria Laura ha avuto parole molte dolci. “Non mi aspettavo questo riscontro mediatico, Paolo Brosio l’ho conosciuto in un modo estremamente tranquillo e abbiamo passato l’estate insieme. Non mi aspettavo di essere tirata dentro tutto questo quando ha partecipato al Grande Fratello Vip. Fare tv mi piace, ma non avrei voluto farla come fidanzata di. Punto ad una mia carriera indipendente”.



Poi ha chiarito di aver sempre avuto una passione per il mondo della televisione ma non le è piaciuta la spettacolarizzazione del suo rapporto con Brosio: “Una volta avere reso pubblica la relazione, ho continuato su quel filone per rendere conto al pubblico di quello che stava succedendo. Chiaro che non mi faceva schifo andare in televisione. È stato come un vortice che mi aveva inghiottita ed eravamo in due”.







Poi ha parlato di Fabrizio Corona: “Non è vero che Brosio mi pregava e che mi chiedeva di far finta di essere solo un’amica perché potesse mantenere il suo profilo da religioso. Fabrizio mi ha consigliato di dire così ma quando sono andata dalla D’Urso ho raccontato la verità, non la sua versione. Il suo filone era mettere in cattiva luce Paolo e passare io per la poco di buono che si faceva usare fisicamente da un uomo più grande per andare in tv”.



Con Brosio Maria Luisa De Viti ha ammesso di essere rimasta in ottimi rapporti. Confessa anche di essersi sentita manipolata all’inizio della relazione, proprio per le pressioni ricevute in merito a quanto doveva dire.