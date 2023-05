Maria Giovanna Maglie, lo ha fatto prima di morire. Il calvario della saggista e opinionista era cominciato praticamente alla fine dell’anno scorso. A dare il doloroso annuncio del decesso, Francesca Chaoqui: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”. Oggi sopraggiunge la scoperta sulle ultime ore di vita di Maria Giovanna Maglie: cosa è successo in ospedale prima che chiudesse per sempre i suoi occhi.

Le ultime ore di vita di Maria Govanna Maglie, la scoperta. A colpire Maria Giovanna Maglie è stata una patologia improvvisa. In una precedente intervista rilasciata per Fanpage, il volto noto del piccolo schermo aveva raccontato: “Sto un po’ meglio. Ho avuto un intervento al cuore abbastanza importante che purtroppo, nel postoperatorio, ha avuto delle complicanze inaspettate. Questo ha allungato la malattia e la degenza”. La situazione nel tempo è nettamente peggiorata fino a condurre al decesso.

“Sono stata male, con un’anemia violentissima. Un aneurisma che non è scoppiato. Avevo, e grazie a Dio non ho più, un aneurisma dell’aorta“, aveva affermato. Purtroppo per la nota e acclamata saggista italiana nulla da fare: Maria Giovanna Maglie si è spenta all’età di 70 anni. E a distanza di pochi giorni dall’annuncio del decesso, la scoperta sulle sue ultime ore di vita trascorse in ospedale. Come si apprende su Libero Quotidiano, la giornalista ha deciso di dettare al suo assistente dal letto dell’ospedale quello che sarebbe stato il suo ultimo articolo.

“Quello scritto è la prefazione al libro dell’avvocato Eleonora Coletta «Canale terminale» che, per gentile concessione dell’editore Cantagalli, pubblichiamo qui sotto. La giornalista aveva conosciuto Eleonora durante un convegno a Verona. La donna raccontò la sua tragica storia quando nel 2021, a distanza di due giorni, perse marito e papà. Entrambi ricoverati all’ospedale Giuseppe Moscati di Taranto, entrambi positivi al Covid. Il libro è la denuncia di una sanità malata”, si legge su Libero Quotidiano.

Ed è proprio in occasione del convegno tenutosi a Verona che Maria Giovanna Maglie ha promesso ad Eleonora la stesura della prefazione al libro. Una promessa fatta e mantenuta che non fa che sottolineare il motivo per cui la giornalista, saggista ed opinionista sia sempre stata stimata da un vasto pubblico di studiosi e di lettori: “Il dolore di chi resta non conosce tregua, soprattutto di fronte alle numerose domande lasciate senza risposta” queste le parole con cui Maria Giovanna Maglie ha iniziato la prefezione al libro. Parole forti e umane che nessuno potrà mai dimenticare.