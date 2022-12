Lo abbiamo già raccontato, non sta bene Maria Giovanna Maglie, la famosa opinionista politica televisiva. La donna, da sempre vicina ad opinioni di centro destra, sta passando il periodo delle feste, purtroppo in Ospedale. A raccontarlo è la stessa giornalista che ha raccontato di come e quando “si è spenta la luce”. Lo ha fatto da Nicola Porro a Quarta Repubblica.

Alla causa di quel brutto momento, il ricovero per un intervento ‘quasi’ di routine, un’operazione alla quale però ne sono seguite diverse altre a causa delle complicazioni. La donna ha raccontato nei dettagli come sta vivendo questa situazione non proprio semplicissima. Giovanna Maglie, sui social, ha poi svelato il mistero della sua assenza, postando una foto su Twitter. La donna, sul letto d’ospedale, seppur sorridente, ha fatto sobbalzare centinaia di fan. Dopo quello scatto, la giornalista si è ripresentata sui social, ma stavolta con leggerezza.

Maria Giovanna Maglie, come sta

La Maglie ha quindi voluto mandare un messaggio molto più disteso. Un toccante messaggio rivolto a tutti i suoi follower su Twitter: “Basta foto ospedaliere. Dopo tre mesi una mano di trucco e guardiamo al futuro anche se sono ancora in ospedale. Natale non è stato facile ma presto sarà tutto dimenticato. Grazie di cuore dell’affetto che i miei amici mi hanno riservato e auguri per il 2023”, ha scritto sui social Maria Giovanna Maglie.

La donna ha quindi postato uno scatto che la ritrae in primo piano con trucco e rossetto. Al Corriere poco prima aveva detto: “Innanzitutto diciamo che non sono in punto di morte. Per fortuna sono in un ospedale straordinario e sarò eternamente grata al professor Ruggero De Paolis, che mi ha operata al cuore. L’intervento ha riguardato l’aorta e la valvola tricuspide”.

Basta foto ospedaliere. Dopo tre mesi una mano di trucco e guardiamo al futuro anche se sono ancora in ospedale. Natale non è stato facile ma presto sarà tutto dimenticato. Grazie di cuore dell'affetto che i miei amici mi hanno riservato e auguri per il 2023 pic.twitter.com/HC6g2acn5c — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) December 26, 2022

E ancora: “Sembrava tutto a posto. Poi si è rotto lo sterno per ben due volte, quindi altre due operazioni… Ora le cose vanno meglio, ma ci vorrà tempo. La prima cosa che farà sarà una bella passeggiata nel centro di Roma, anche se è sempre più lurido. Vorrei tanto prendermi un aperitivo a Campo dei fiori, guardando per aria”.

