“Quanto costa la giacca di Maria De Filippi”. Tu si que vales, la conduttrice veste super lusso: la cifra faraonica

Tu sì que vales, extra lusso in puntata. La messa in onda del programma rappresenta sempre un appuntamento imperdibile per il pubblico di telespettatori italiani. Merito di una frizzante conduzione, dei talenti che di puntata in puntata si esibiscono, e della giuria. Un team ben formato e compatto che concede sempre al pubblico momenti imperdibili. Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi capitanati dalla presidentessa di giuria, Sabrina Ferilli. E gli occhi dei fan non possono che cadere anche sull’eleganza.

Extra lusso a Tu sì que vales per Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Colleghe ma soprattutto amiche, Maria e Sabrina decidono di sfoggiare di puntata in puntata outfit decisamente diversi ma simili per eleganza e gusto. La scorsa puntata entrambe hanno vestito abiti sulle tonalità del rosa, mentre nel corso dell’ultima messa in onda si sono lasciate ammirare così.

Extra lusso a Tu sì que vales per Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: come si sono presentate in puntata

Partiamo proprio da Maria De Filippi che come ben si sa ama indossare completi giaccia e pantalone eleganti ma sempre casual. L’outfit scelto per l’ultima messa in onda è firmato Louis Vuitton e questa volta Queen Mary sorprende per l’azzardo. Nello specifico ha indossato un blazer da “marinaia” con motivo gessato sulle tonalità del blu e del rosso.

Il completo è stato ulteriormente impreziosito con bottoni dorati spaiati posti a chiusura del doppiopetto. Per quanto riguarda il pantalone, colpisce il taglio leggermente svasato. Ovviamente l’eleganza ha un prezzo: il totale dell’outfit raggiunge gli 8.225 euro. Nello specifico, la giacca ha un valore pari a 5.240 euro, mentre per i pantaloni a 2.985 euro.

Dopo Queen Mary, arriva Sabrina Ferilli, splendida in abito jersey marrone, griffato Fendi che raggiunge il valore di ben 1.550 euro, accessori esclusi dunque. Una coppia televisiva che il pubblico adora, ma anche un certo gusto per l’alta moda. Il risultato è scontato: le due colleghe e amiche illuminano lo studio di Tu sì que vales portando sempre una ventata di novità.