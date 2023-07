Maria De Filippi non è una che ama stare ferma, la dimostra la sua enorme produttività e la capacità di creare e lanciar sempre nuovi format: da Uomini e Donne a C’è Posta per Te, da Temptation Island a Tu sì que vales, è la regina onnipresente di Mediaset. Ora però è pronta per una nuova sfida, l’annuncio arriva da qualcuno molto importante. Per Maria l’inizio 2023 è stato particolarmente duro, segnato dalla morte del marito Maurizio Costanzo, subito dopo la quale si erano scatenati i commenti più disparati sul futuro della conduttrice.

Sul settimanale DiPiù erano uscite fuori delle indiscrezioni. Il magazine aveva raccolto le confidenze di alcuni suoi collaboratori: “È molto dura senza Maurizio – avrebbe rivelato la conduttrice ad alcune persone che lavorano con lei – però è mio dovere tornare, perché Maurizio avrebbe voluto così. Anche se, ripeto, per me non è per niente facile. Starei volentieri lontana dalla televisione”.





Maria De Filippi, prima volta da attrice nella serie di Carlo Verdone

Una frase che apriva uno scenario impensabile fino a poco tempo fa, ovvero la possibilità che Maria decidesse di mollare la tv. Scenario accantonato, per fortuna di Mediaset e dei suoi tanti fan. Piuttosto Maria De Filippi sembra attratta dal cinema. È notizia recente infatti che abbia preso parte ad una serie tv vestendo i panni da attrice per la prima volta nella seconda stagione di “Vita da Carlo“, la serie di Carlo Verdone, mettendo momentaneamente in stand by l’impegno nei suoi programmi.

O meglio, tra gli impegni dei suoi programmi ha trovato spazio anche per il cinema. Della De Filippi l’attore e regista dice: “È stata anche bravissima come attrice. Non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta. Sarà una sorpresa per tutti, complimenti a Maria!”. Abbastanza per sollevare il gossip di una possibile addio alla tv per una carriera cinematografica. Staremo a vedere. Intanto anche Sangiovanni ha incassato complimenti.

Racconta Verdone: “Nella serie, il mio produttore mi impone la presenza di Sangiovanni perché vuole che piaccia ai giovani. Ovviamente Sangiovanni sarebbe l’ultima persona al mondo che avrei potuto scegliere: cosa c’entra lui da Vicenza con Carlo Verdone da Ponte Sisto? Quando nella serie lo vedo mi prende un colpo, vorrei mollare tutto. Invece poi funziona, è pure bravo. Io dei dubbi li avevo davvero, non ha mai recitato, è pure un po’ timidino… e invece vi devo dire che mi ha sorpreso molto”.