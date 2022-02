Maria Chiara Giannetta era ben nota al pubblico televisivo, ma certamente la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 ha accresciuto la sua popolarità. Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini e Drusilla Foer, sul palco dell’Ariston è arrivata l’attrice foggiana.

Trent’anni da compiere, la protagonista di Blanca e attualmente impegnata con le riprese della nuova stagione di Don Matteo, accanto a Maurizio Lastrico e Raoul Bova, finora si era fatta apprezzare solo in film e serie tv. A proposito del collega Maurizio Lastrico, con lui ha dato vita a un siparietto comico che ha divertito molto i telespettatori del Festival di Amadues. Ma, dicono i beninformati, ci sarebbe del tenero.

Maria Chiara Giannetta, la svolta dopo Sanremo 2022

Il pubblico ha sicuramente apprezzato la complicità artistica tra Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta, frutto di diversi anni di lavoro insieme, ma c’è chi sostiene che tra i due attori ci sarebbe molto di più di un’amicizia e stima professionale. Entrambi ufficialmente single, sono stati anche beccati più volte fuori dal set in atteggiamenti intimi. Ma al momento zero conferme o smentite dai diretti interessati.





L’ultima notizia, o meglio indiscrezione, riguarda la carriera della bellissima e bravissima attrice. Il settimanale Vero anticipa quella che è a tutti gli effetti una svolta nella vita professionale di Maria Chiara Giannetta. Dopo il ruolo di conduttrice per una serata accanto ad Amadeus è arrivata una proposta importante. Sarebbe infatti stata scelta dai dirigenti Rai per condurre un nuovo programma tv.

Il magazine aggiunge che si tratterebbe di una trasmissione in onda sulla prima rete di stato nella prossima stagione televisiva, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Pare però che l’azienda punti molto su di lei, che è tra le giovani attrici più amate e stimate del piccolo schermo. E dopo Sanremo questa sarebbe per lei la prima esperienza da conduttrice a 360 gradi e padrona di casa.