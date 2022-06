Fiori d’arancio per l’attrice. Finalmente il grande giorno è arrivato. Diventata celebre e apprezzata dal pubblico italiano nella fiction di successo, Il Paradiso delle Signore, nei panni di Ines Rossetti, l’attrice è convolata a nozze con il suo amato Francesco Silella. Tanti gli invitati che hanno festeggiato in Toscana la coppia di neo-sposini. Le foto parlano di un momento di gioia e di forte emozione.

Margherita Tiesi e Francesco Silella, il giorno delle nozze è arrivato. La coppia di attori ha proferito il fatidico ‘si’ al cospetto di tanti familiari, amici e colleghi, prima tra tutti Giusy Buscemi, che con Margherita Tiesi ha condiviso il set nella seconda stagione de Il Paradiso delle signore, interpretando il personaggio di Teresa Iorio. (Il Paradiso delle Signore, disastro sul set).





Margherita Tiesi, le nozze con Francesco Silella

“Gli amici miei forse non lo sanno (o forse un po’ lo hanno capito) che io devo loro TANTO del mio cammino fin qui.E questo tanto è un amore che non credo sarei in grado di ricambiare mai abbastanza, mi sentirei sempre in debito.Che questo matrimonio sia una promessa di fedeltà anche a tutte le cose belle che la Vita mi ha dato.. loro, una delle più belle”, scriveva qualche giorno fa Margherita Tiesi prima di vederla splendida in abito bianco all’altare. (Il Paradiso delle Signore, le nozze dell’attrice).

La celebrazione delle nozze di Margherita Tiesi e Francesco Silella è avvenuto nella chiesa Pieve di San Romolo a Gaville, in Toscana, terra d’origine della Tiesi. Margherita Tiesi ha condiviso con i fan alcuni momenti del lieto evento e a corredo dello scatto di coppia ha scritto: “Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l’amore. Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo”.

“Viva gli sposi”, ha scritto l’interprete di Teresa Iorio che ha preso parte ai festeggiamenti insieme al marito Jan Michelini. E mai come oggi la dedica romantica di Margherita Tiesi per il marito risuona più dolce: “E poi sei arrivato tu.E da allora solo tu.E io sto così, che un po’ ti guardo inebetita e un po’ rido a crepapelle perché solo tu mi sai far ridere così..di gioia, d’amore e di vita”.

