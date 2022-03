“Questo è il mio ultimo giorno”. Rai, l’addio del conduttore allo storico programma: l’annuncio in diretta

“Come si dice in parlamento, per ragioni personali fatemi dire solo trenta secondi. Saluto il pubblico di Unomattina perché questa è la mia ultima giornata di conduzione insieme a Monica”. Dopo due anni di conduzione Marco Frittella lascia Unomattina.

“Sono stati due anni meravigliosi, non sarebbero stati la stessa cosa senza di te” ha risposto la collega Monica Giandotti, che poi ha chiesto al conduttore di tornare ospite in qualche puntata. “Abbiamo lavorato bene, siamo stati bene”. “Ma io torno perché siccome da lunedì comincio un nuovo mestiere – vado a dirigere la nostra casa editrice, Rai Libri – io vi porto i libri, ve li porto tutti qua” ha detto ancora Marco Frittella spiegando al pubblico il motivo dell’addio alla conduzione del programma in onda su Rai Uno.

“Non c’è tempo, però grazie a tutti, davvero” ha concluso Marco Frittella, che da lunedì 14 marzo assumerà la direzione editoriale di Rai Libri. “L’arrivo di un di un professionista come Marco Frittella è sicuramente un segnale molto positivo per Rai Libri e per il suo sviluppo in un settore in crescita”, ha commentato l’amministratore delegato di Rai Com Angelo Teodoli.





“Si rafforza così quel satellite mediatico che con la scrittura racconta i personaggi e le tematiche del servizio pubblico radiotelevisivo. L’ obiettivo è quello di ampliare un’offerta volutamente generalista, quindi vastissima dal punto di vista degli argomenti, che è la stessa identità della Rai”, ha concluso Teodoli.

l cronista ha iniziato la sua carriera nel 1979 quando entrò nel team di “Agricoltura domani“, poi diventato Linea verde, fino all’attuale collocazione alla conduzione di Unomattina. Marco Frittella è stato capo ufficio stampa della Democrazia Cristiana e portavoce di alcuni leader del partito per poi approdare al Tg1, fino alla conduzione di Unomattina.