Marco Bellavia è stato uno dei conduttori di Bim Bum Bam, il programma televisivo pomeridiano della televisione italiana, trasmesso dal 1981 al 2002, di genere contenitore e destinato ai bambini e ai ragazzi. Nel 1986 Marco Bellavia ha partecipato alla serie tv Fininvest Love Me Licia, dove interpreta il ruolo di Steve. Negli anni seguenti ha partecipato a quasi tutte le serie televisive della saga di Licia, tranne che in Teneramente Licia.

Arriva nel cast di Bimillenarie Bum Bam nel 1990, quando Paolo Bonolis lasciò il programma per dedicarsi ad altre trasmissioni rivolte ad un pubblico più adulto, e insieme a Roberto Ceriotti e il piccolo Alessandro Gobbi dorma il nuovo gruppo che venne definito La gang di Bim Bum Bam. Nel 1996 Marco Bellavia ha realizzato, come attore e autore, una sit-com per Fininvest dal titolo La pattuglia della neve, girata nei pressi di Fai della Paganella.

Sempre su Fininvest, nel frattempo divenuta Mediaset, ha condotto nel 2000 la prima edizione italiana di Robot Wars. Nel 2001 è entrato a far parte del cast di Forum rimanendovi per due stagioni. Nel 2002 ha partecipato come “piccione viaggiatore” a Stranamore. Nel 2005 scrive e conduce Snow food, programma itinerante per RaiSat Gambero rosso channel. Marco Bellavia collabora anche con la rete televisiva Telenova e nel 2009 per Canale Italia alla realizzazione di alcuni programmi.





Nel 2007, dalla relazione con la compagna Elena, nasce il Filippo e nel 2010 apre una piccola agenzia pubblicitaria e scrive la sceneggiatura di un film sulla pedofilia rivolto ai bambini (Avevo sei anni e mezzo, non ancora prodotto). In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv Marco Bellavia ha confessato che vorrebbe tornare in tv, in particolare nella casa Grande Fratello Vip: “Mi vedrei bene nella casa. Sono in lista da anni per vari reality ed a Signorini dico solo che conosco molti aneddoti sul mondo dello spettacolo”.

Marco Bellavia è famoso anche per aver avuto una storia con la conduttrice Paola Barale: “Siamo stati fidanzati per tre anni, convivevamo e dovevamo sposarci. Poi, però, ci siamo lasciati per diversi motivi. Era sempre impegnata con il suo lavoro”, ha raccontato al settimanale Nuovo Tv.